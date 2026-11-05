Video | Acciones de Ecopetrol lideran la caída del índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 04 de noviembre de 2026 en 2.506,42 puntos registrando una variación negativa de – 0,84 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.470 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $263.351 millones, mostrando una variación positiva de 24,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $211.317 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 5,19 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $137.582 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,26 %) que negoció $39.542 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 1,06 %) que negoció $13.996 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) que retroceden – 5,19 %.
- En la segunda casilla, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que cae – 4,07 %.
- Finalmente, los títulos del Banco de Occidente (Occidente) que bajaron – 2,96 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 7,42 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 3,25 % y marcan un volumen de operaciones de $7.125 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap