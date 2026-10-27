Ecopetrol presentará resultados del tercer trimestre de 2026 el 10 de noviembre

Ecopetrol dará a conocer sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2026 el próximo martes 10 de noviembre, después del cierre del mercado.
La compañía informó que la conferencia virtual de resultados se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 9:00 a. m., hora colombiana, con transmisión simultánea en español e inglés.
Los inversionistas y demás interesados podrán participar en la conferencia mediante el enlace de registro habilitado por la compañía, en el que deberán seleccionar el idioma de su preferencia: https://xeqmenta.co/ecopetrol/registro-conferencia-de-resultados-3t-2026/
Durante la transmisión, los participantes también podrán formular preguntas a través de la plataforma.
El comunicado con los resultados financieros y operativos, la presentación, la transmisión por internet y la grabación de la conferencia estarán disponibles en la página web oficial de Ecopetrol.
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