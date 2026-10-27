De la Espriella ordena crear política nacional para reducir la informalidad laboral

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó crear una política nacional de empleo formal con metas verificables y seguimiento mensual, ante una informalidad laboral del 54,8 %.
Durante una reunión con el Ministerio del Trabajo, el mandatario pidió a la ministra Natalia López Fuentes diseñar medidas que permitan ampliar la contratación formal mediante incentivos económicos, reducción de trámites y mecanismos de protección social adaptados a las condiciones de trabajadores y empresas.
“Colombia necesita trabajadores protegidos y empresas capaces de crecer, de invertir y de contratar”, afirmó el jefe de Estado, quien también pidió superar la confrontación entre empresarios y trabajadores.
“Se acabó, de una vez y para siempre, el estímulo de odios entre unos y otros”, señaló.
Incentivos para la formalización de microempresas y del empleo rural
De la Espriella pidió diferenciar las obligaciones y los costos según el tamaño y la capacidad económica de las empresas.
“No podemos pedirle a una microempresa que apenas sobrevive que enfrente los mismos costos, trámites y obligaciones administrativas de una gran compañía”, sostuvo.
El mandatario también diferenció entre los empresarios que evaden deliberadamente sus obligaciones y aquellos que buscan formalizarse, pero carecen de capacidad económica para cumplir con todos los requisitos.
Sin embargo, afirmó que la estrategia no debe centrarse en las sanciones, sino en los incentivos y las oportunidades para facilitar la transición hacia la formalidad.
Otro de los ejes será el empleo rural. Según las cifras citadas por el presidente, más de ocho de cada diez trabajadores del campo se encuentran en la informalidad.
Por ello, solicitó diseñar mecanismos de afiliación y cotización más sencillos, con presencia territorial y herramientas digitales que permitan a los campesinos acceder a la protección social. También planteó desarrollar estrategias específicas para el campo y las microempresas, así como ampliar el acceso a capacitación, crédito y tecnología.
En materia de inspección laboral, el presidente pidió fortalecer los controles para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pero con un enfoque preventivo que permita orientar y acompañar a las empresas.
“La inspección laboral es indispensable y tenemos que fortalecerla. Los derechos laborales existen para cumplirse”, afirmó.