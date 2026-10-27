FMI acuerda nuevo desembolso de US$900 millones para Argentina tras revisión de su programa económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo a nivel técnico con las autoridades de Argentina para completar la tercera revisión del programa económico respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un convenio de 48 meses que podría habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones.
El acuerdo, anunciado este martes 27 de octubre, todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. La revisión está prevista para su consideración a comienzos de diciembre, una vez se completen los pasos pendientes acordados entre las partes.
Según el FMI, el programa económico argentino continúa mostrando resultados positivos en medio de un escenario internacional más complejo, impulsado por políticas fiscales y monetarias prudentes y reformas orientadas al mercado.
Entre los principales avances, el organismo destacó que las reservas internacionales netas superaron en cerca de US$4.000 millones la meta fijada para finales de junio. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha comprado cerca de US$16.000 millones en divisas en lo corrido de 2026.
A esto se suma la captación de más de US$5.000 millones en moneda extranjera por parte del Tesoro a través del mercado local y la refinanciación de US$6.000 millones en operaciones de recompra (repos) del banco central, de los cuales US$5.000 millones tienen vencimiento en 2028.
El Gobierno también movilizó, con apoyo de acreedores oficiales, financiamiento bancario transfronterizo con garantías por US$3.200 millones y avanza en la obtención de otros US$1.000 millones antes de finalizar el año.
Las condiciones fiscales y las reformas para el crecimiento
El acuerdo contempla mantener la disciplina fiscal como eje del programa económico. La meta es alcanzar un superávit primario equivalente a 1,4 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 y sostener un esfuerzo fiscal similar en 2027, de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado al Congreso argentino.
De cumplirse estas proyecciones, Argentina completaría cuatro años consecutivos con superávit primario y equilibrio fiscal global, según las estimaciones del organismo. Para ello, el Gobierno mantendría el control del gasto y avanzaría en reformas tributarias y fiscales, con el compromiso de proteger partidas prioritarias para programas sociales e infraestructura.
En materia monetaria, el Banco Central continuará utilizando objetivos sobre los agregados monetarios para respaldar la reducción de la inflación y la acumulación de reservas. También mantendrá la flexibilidad cambiaria dentro del sistema de bandas vigente y buscará mejorar la transmisión de la política monetaria, la liquidez y el acceso al crédito.
El FMI señaló que la estrategia de financiamiento seguirá apoyándose en los mercados de capitales nacionales, los socios oficiales y los ingresos provenientes de privatizaciones. Asimismo, las autoridades argentinas mantendrán abierta la posibilidad de regresar a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan y de activar líneas de crédito contingentes si es necesario.
El programa también prioriza el desarrollo de los mercados de capitales locales, el acceso a financiamiento de largo plazo y la ejecución de inversiones estratégicas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De acuerdo con el organismo, los proyectos aprobados bajo este esquema ya superan los US$76.000 millones. Su ejecución, junto con las reformas laborales, comerciales y de inversión, busca impulsar la actividad económica y la creación de empleo en los próximos años.
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