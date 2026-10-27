Gobierno De la Espriella alerta que deudas de Air-e son mayores a las previstas y ya superan los $6 billones

En las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó este martes dos propuestas para modificar el Presupuesto de 2026 en medio del proyecto de adición que se tramita con urgencia.
Los recursos estarían dirigidos a atender dos frentes: el primero, evitar un apagón en el sistema eléctrico a causa del fenómeno de El Niño; y el segundo, destinar recursos al Fondo Milagro para brindar alivios a las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
En cuanto a las necesidades del sector energético, Gómez aseguró que, al 30 de septiembre de 2026, las deudas de Air-e ascendieron a $6,3 billones, de los cuales $1,77 billones correspondían a obligaciones con las generadoras térmicas.
Según el Ministerio de Hacienda, estas plantas no tienen la liquidez necesaria para comprar el combustible que requieren para generar energía al sistema eléctrico, que enfrentaría mayores presiones por el fenómeno de El Niño.
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Esto se debe a que, si disminuye el nivel de los embalses, también se reduce la capacidad de generación de las hidroeléctricas. En consecuencia, se requiere un mayor respaldo de las plantas térmicas, que operan con gas y otros combustibles, para garantizar el suministro de energía.
Las cifras del Ministerio fueron más allá al señalar que Colombia ya importa cerca de un tercio del gas que consume, aproximadamente 32 %. A este panorama se suma que la regasificadora Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena y principal infraestructura de importación de gas del país, presentó fallas en uno de sus trenes de regasificación. Esto obliga a la infraestructura a recibir menores volúmenes de gas y aumenta la presión sobre el sistema energético colombiano.
Durante su presentación ante las comisiones económicas, el titular de Hacienda dijo que la propuesta de trasladar $1,2 billones no implicaría un aumento del Presupuesto, sino el traslado de recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para pagarles a las térmicas.
Para la entidad, esta medida permitiría reactivar la cadena de pagos antes del periodo de mayor presión sobre el sistema eléctrico por el fenómeno de El Niño, cuya incidencia, según las previsiones, sería más contundente hacia finales de 2026.
Cabe recordar que, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, las térmicas suministraron parte de la energía que Air-e comercializaba posteriormente. Sin embargo, ni las térmicas ni otras empresas recibían la retribución o los pagos de Air-e por la venta de su energía. Esta situación se presentó bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos tras la intervención de Air-e en 2024.
“Su objeto fundamental es utilizar estos recursos para enfrentar el tema de la emergencia eléctrica derivada del fenómeno de El Niño. En este caso se trata de reasignación de partidas. Son recursos que provienen tanto del Ministerio de Minas y Energía como de recursos de la Nación», dijo Gómez.
Reasignación de recursos para atender la crisis de Air-e
En el desglose de $1,2 billones solicitados, $750.000 millones provendrían del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos se trasladarían al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, desde allí, se destinarían al pago de las generadoras.
El Ministerio manifestó que, si la modificación no se aprueba durante 2026, los recursos se perderían y el problema de liquidez no quedaría resuelto. El espacio presupuestal se liberó en el sector Hacienda, porque esos recursos no se asignarán de inmediato a programas de inversión en transporte público.
“Esto no se trata solamente del problema de una empresa que es Air-e. Aquí se trata realmente de la continuidad del servicio que atiende a 1,4 millones de usuarios, que representan 11 % de la demanda nacional», dijo María Nohemi Arboleda, ministra de Minas y Energía.
Y añadió: «Este no es un problema de una empresa, es un riesgo sistémico para el sector de energía porque, con la falta de pago de esta empresa, se puede ocasionar la quiebra de muchas empresas pequeñas del sector. No estamos hablando de una empresa, sino de muchas. Máxime por el fenómeno de El Niño, evento en donde más se necesitan las térmicas”.
Según la funcionaria, el objetivo es garantizar la liquidez de las plantas térmicas para que puedan generar la energía necesaria durante la ola de calor y atender la demanda del sistema eléctrico. Los recursos permitirían cubrir facturas correspondientes a cerca de cinco meses, con el propósito de que las generadoras puedan adquirir el combustible necesario para operar. Arboleda señaló que, si bien estas medidas son un alivio temporal para el sector, resultan necesarias para garantizar la continuidad de la operación