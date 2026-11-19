Este miércoles 18 de noviembre empieza la definición del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante. Empresarios y trabajadores ya tienen unas primeras propuestas sobre lo que debería ser el ajuste.
Una parte de los trabajadores no está de acuerdo con que el aumento sea de hasta el 9 %, postura que también apoyaría el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Con esto, la negociación del salario mínimo en Colombia para 2027 arranca con una distancia considerable entre algunos de los representantes encargados de definir el incremento.
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De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, se mantiene la expectativa de que el aumento se dé por consenso y, en ese sentido, el Gobierno va a garantizar que trabajadores y empresarios estén bien representados en la mesa.
Fechas clave para el salario mínimo en Colombia
- Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2026: Publicación de los indicadores económicos clave: la Productividad Total de los Factores por parte del DANE y el IPC de noviembre
- 15 de diciembre de 2026: Primer plazo legal para lograr un acuerdo en la negociación
- Del 16 al 29 de diciembre de 2026: Presentación de salvedades y sesiones extraordinarias de concertación
- 30 de diciembre de 2026: Fecha límite para que el Gobierno expida el decreto del incremento en caso de no haber acuerdo
Recomendado: La variable clave que pedirán tener en la definición del salario mínimo en Colombia del 2027
En caso de que no exista una definición por consenso del salario mínimo en Colombia para 2027, el presidente De la Espriella, después del primer plazo de concertación y hasta el 30 de diciembre, deberá expedir el incremento por decreto.