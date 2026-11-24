Se aproximan sesiones clave en la mesa de concertación de políticas salariales entre trabajadores, Gobierno y empresarios sobre el incremento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.
De acuerdo con el Gobierno, las condiciones para escuchar a las partes están dadas, al tiempo que la intención es que el país pueda lograr un ajuste por consenso que deje satisfechos a empresarios y empleados.
En el marco de las discusiones previas sobre el salario mínimo en Colombia, voces como la del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recuerdan cuál debería ser la hoja de ruta para definir lo que pueda pasar con el aumento.
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“Debemos retornar a ajustes acordes con la situación económica, donde se tenga en cuenta no solamente la inflación, que podría terminar este año alrededor del 6 % o 7 %, sino que también debería hacerse un esfuerzo para que el próximo año retornemos a una inflación más baja”, aseguró Villar.
Recomendaciones de Villar para el aumento del salario mínimo en Colombia
Agregó que sería “muy importante para el Banco de la República una decisión técnica, para que no tenga que mantener una política tan restrictiva”, afirmó durante el lanzamiento del Economic Survey: Colombia 2026 de la OCDE.
Señaló el gerente del Banco de la República que existe una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el aumento del salario mínimo en Colombia debe ser, cuando menos, igual a la inflación observada. “A eso debe sumarse un componente que reconozca el aumento de la productividad”, dijo.
Fue enfático el gerente del emisor en que, sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el salario real depende de lo que ocurra con la inflación durante el año siguiente.
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“Si la inflación logra bajar, el salario real aumentará con mayor fuerza que si las decisiones terminan generando presiones inflacionarias al alza. Ese es un aspecto que debe ser considerado por quienes participan en esta discusión”, explicó Villar.