El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la Gobernación del Meta, ubicada en el centro de Villavicencio, sufrió un atentado en la noche de este lunes.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”.
Y añadió: “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro”.
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En su mensaje, el presidente también les envió un mensaje a los grupos armados en Colombia: “Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”.
De acuerdo con el coronel Germán Ayala, el ataque deja hasta el momento a 12 personas heridas y se prevé que este se desarrolló por un carro bomba contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, según dijo Blu Radio.
Atentado contra la Gobernación del Meta y operativo en la región
El atentado en Villavicencio, que se presentó hacia las 9:30 p.m. de este lunes, deja daños en infraestructura del centro de la ciudad, así como afectaciones a diversos locales comerciales que están en la zona.
Así lo dejan ver los primeros videos de testigos que estaban cerca del sector de la Plaza Los Libertadores, quienes muestran edificios con vidrios quebrados, vehículos destrozados y personas corriendo fuera de la zona.