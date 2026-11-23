La Empresa Metro de Bogotá (EMB) publicó las convocatorias para identificar a las firmas interesadas en asumir la interventoría integral y la Gerencia de Proyectos (PMO) de la segunda línea del metro. Estos procesos son clave para acompañar, supervisar y apoyar la ejecución de las obras y la puesta en operación de una de las iniciativas de movilidad más importantes de la capital del pais.
La interventoría será la encargada de supervisar y hacer seguimiento al contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Bogotá durante todas sus etapas de desarrollo. Esto incluye revisar que se cumplan las condiciones técnicas, financieras, jurídicas, ambientales, sociales y operativas del proyecto, así como controlar los riesgos, los costos y los plazos de ejecución.
El contrato tendrá una duración de diez años y un valor estimado de $385.018 millones, calculados a precios de diciembre de 2021.
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Por otro lado, la PMO tendrá la tarea de asesorar y apoyar a la empresa Metro en la planeación y coordinación de la segunda línea, así como en el seguimiento de su construcción y preparación para entrar en operación. Este contrato también tendrá una duración de diez años y un valor estimado de $149.788 millones, calculados a precios de diciembre de 2021.
De acuerdo con la compañía, la selección se adelanta de conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apunta a atraer a aquellas compañías que cuenten con la experiencia y capacidad técnica necesarias para desarrollar estas actividades durante las diferentes etapas de esta iniciativa de infraestructura.
Como parte del proceso de selección del concesionario, el pasado 6 de noviembre la EMB publicó la lista de precalificados, conformada por tres Asociaciones en Participación, Consorcios o Asociaciones (APCA) y hace una semana se dio inicio a la fase de presentación de ofertas para el contrato de concesión.