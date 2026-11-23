A puertas del fin del año, miles de trabajadores en Colombia recibirán el segundo pago de la prima de servicios, una prestación social obligatoria que reconoce su labor. Este beneficio es equivalente a 30 días de salario por año, por lo que esta cuota corresponde al 50 % restante.
Para evitar confusiones respecto al monto, el Ministerio de Trabajo presentó una herramienta gratuita para realizar el cálculo de los pagos laborales: la Calculadora Laboral.
La plataforma digital permite realizar cálculos estimados de salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes, conforme a la normatividad laboral vigente. Así mismo, incorpora las actualizaciones producto de la reforma laboral, incluyendo la duración de la jornada, los cambios en el recargo dominical y festivo y otras disposiciones.
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“Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley”, destacó la ministra de Trabajo, Natalia López.
Además del pago oportuno de la prima, el relanzamiento de esta herramienta también está orientado a contar con la información clara para el cálculo de los intereses de las cesantías y la consignación de las mismas.
La Calculadora Laboral está disponible en https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio. Tenga en cuenta que esta es una plataforma pedagógica y que los resultados presentados son estimaciones de referencia.
¿Cuándo pagan la prima de servicios?
La prima de servicios es una prestación que se paga en dos partes durante el año: la primera en el mes de junio y la segunda en diciembre.
En el caso específico de la también llamada prima de Navidad o de fin de año, de acuerdo con la normativa, se debe hacer entrega de esta a más tardar los primeros veinte días de diciembre.
Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, cualquiera que sea su modalidad o duración, tienen derecho a acceder a este beneficio. Esto incluye a trabajadores domésticos y empleados por días o a tiempo parcial.
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