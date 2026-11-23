El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó su análisis de la ley de rescate económico. La iniciativa presentada por el Gobierno Nacional tiene en la mira estabilizar las finanzas públicas y desactiva la “bomba de tiempo” derivada de la crisis fiscal.
De acuerdo con el CARF, aunque este proyecto legislativo contribuiría a corregir el desbalance fiscal, las medidas expuestas en la ley no serían suficientes por sí solas para estabilizar la deuda pública.
En consideración del Comité, si bien permitiría moderar el aceleramiento del endeudamiento, la deuda neta continuaría aumentando hasta alcanzar el 78,1% del PIB en 2030. Este escenario, según explica, evidencia la necesidad de complementar las disposiciones de la iniciativa con medidas adicionales de ajuste fiscal, “especialmente aquellas orientadas a contener de manera estructural el crecimiento del gasto público”.
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El análisis también expone diferencias entre las estimaciones de la entidad y las del Ministerio de Hacienda.
Con base en el documento, el Gobierno prevé estabilizar la deuda en 64 % del PIB al incluir impactos macroeconómicos positivos y medidas externas a la ley (como decretos y el Plan Nacional de Desarrollo), aun cuando no se conoce el contenido de esas medidas. En contraste, el CARF calcula que la ley aprobada aportará un 1,9 % del PIB en 2027 y un promedio de 3,15 % entre 2028 y 2030, considerando nulo el efecto macroeconómico indirecto y excluyendo medidas no reglamentadas.
Así mismo, alerta que, si bien la ley de rescate fortalece los ingresos para el sistema de salud, no aborda las presiones de gasto en salud, el desequilibrio estructural del sistema de pensiones ni del Sistema General de Participaciones (SGP).
No obstante, el CARF hizo énfasis en que postergar el ajuste fiscal estructural aumenta el riesgo de una crisis de deuda, con mayores costos económicos y sociales para Colombia. De ahí la urgencia de construir acuerdos entre el Gobierno nacional, el Congreso y la sociedad civil para adoptar medidas suficientes que permitan garantizar la solvencia de la Nación.
“El CARF hace un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que el ajuste fiscal derivado de las decisiones legales en discusión sea, como mínimo, de la magnitud propuesta por el Gobierno nacional. Para ello, es necesario que cualquier modificación a las medidas durante el trámite legislativo que reduzca su efecto fiscal sea compensada con otras disposiciones que generen un impacto equivalente sobre el balance fiscal”, indicó la entidad.
El Comité también pidió al Ejecutivo implementar cuanto antes los recortes adicionales de gasto y las medidas administrativas que permitan completar el ajuste anunciado.
Puede leer el documento completo de análisis sobre la ley de rescate fiscal en el siguiente enlace: https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2026/11/Pronunciamiento-Ley-de-Rescate-Economico.pdf