El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una emergencia que todavía exige esfuerzos de recuperación en varias regiones del país. Miles de familias enfrentan las consecuencias de los daños en sus viviendas y comunidades, mientras las autoridades y organizaciones sociales buscan recursos para acompañar la reconstrucción.
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La dimensión de la tragedia se refleja en las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El balance consolidado de octubre registra 778.281 personas afectadas en 409 municipios de 16 departamentos. Además, contabiliza 255.079 viviendas con daños: 203.301 averiadas y 51.778 destruidas.
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En medio de este panorama, una iniciativa busca convertir el interés por una pieza de colección en ayuda para los hogares afectados. Se trata de una motocicleta de la que no existe otra unidad igual en el mundo y que será subastada en Colombia para recaudar recursos destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas.
La protagonista es una Royal Enfield Meteor 350, creada especialmente para conmemorar los 125 años de historia de la marca. La subasta hace parte de la iniciativa “REunion 2026 — Unidos para Reconstruir”, en la que participan Royal Enfield, la fundación TECHO y Superbid.
Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que el 100 % de los recursos recaudados será donado a TECHO, organización que destinará el dinero a sus acciones de reconstrucción de viviendas de emergencia y hábitat para familias vulnerables afectadas por el terremoto.
¿Cómo participar en la subasta de la motocicleta para apoyar a damnificados del terremoto?
La subasta ya está disponible en la plataforma de Superbid y permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m.. Los interesados podrán consultar las condiciones del proceso y presentar sus ofertas a través de internet.
Superbid, multinacional de origen brasileño especializada en subastas virtuales, pondrá a disposición su plataforma tecnológica para gestionar el procedimiento y facilitar la participación de personas desde cualquier lugar de Colombia y del exterior. Quienes quieran conocer los detalles de la motocicleta y participar pueden ingresar directamente a haciendo clic en el siguiente enlace.
La plataforma permitirá seguir la evolución de las ofertas en tiempo real. De acuerdo con Superbid, su software propio y patentado incorpora herramientas de trazabilidad para consultar el desarrollo de las pujas y hacer seguimiento a cada etapa de la subasta.
“Hoy nos preocupa profundamente lo que están viviendo tantas familias tras el terremoto. Creemos que, en momentos como este, también debemos poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan. Desde Superbid queremos que nuestra tecnología sea un puente entre las personas que desean ayudar y una causa concreta. Cada oferta representa una oportunidad de sumar, y cuando esos aportes se unen pueden convertirse en una ayuda importante para acompañar la reconstrucción de las comunidades afectadas”, afirmó Helena Balcázar, CEO de Superbid Colombia.
La convocatoria está dirigida a compradores habituales de subastas, motociclistas, coleccionistas, empresas y ciudadanos interesados en adquirir esta pieza exclusiva y, al mismo tiempo, contribuir a la iniciativa solidaria.
¿Por qué esta Royal Enfield Meteor 350 es única en el mundo?
El principal atractivo de la motocicleta es su carácter exclusivo. La Meteor 350 Edición 125 Años Colombia fue producida especialmente para conmemorar la trayectoria de Royal Enfield y, según la información de la compañía, no existe otra unidad igual en ningún otro país.
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Esto la convierte en una pieza particular para los aficionados a las motocicletas y los coleccionistas. No se trata de una unidad convencional disponible en el mercado, sino de una edición concebida para celebrar un aniversario de la marca.
En cuanto a sus características técnicas, incorpora un motor Serie J monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, de cuatro tiempos, refrigerado por aire y aceite, con sistema de inyección electrónica. Desarrolla una potencia máxima de 20,2 bhp a 6.100 revoluciones por minuto y un torque de 27 Nm a 4.000 rpm.
El motor está acoplado a una transmisión de cinco velocidades. La motocicleta también cuenta con un chasis de doble cuna tipo diamante, suspensión delantera telescópica y doble amortiguador trasero ajustable.
En materia de seguridad y equipamiento, incorpora frenos de disco con ABS de doble canal, rines de aleación y llantas tubeless, es decir, neumáticos que no requieren una cámara interna.
La combinación de estas características técnicas con su edición conmemorativa le da un valor especial dentro de la subasta. Sin embargo, el propósito de la iniciativa va más allá de la venta de una motocicleta: busca que el interés por una pieza de colección se transforme en recursos para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.
La participación de Superbid en esta iniciativa se suma a otros antecedentes en los que la compañía ha utilizado su plataforma para facilitar la movilización de recursos con fines sociales.
En junio de 2020, por ejemplo, hizo parte de “Bogotá una Joya Solidaria”, una subasta virtual que reunió a la Cámara de Comercio de Bogotá, Artesanías de Colombia, Colombia Cuida a Colombia y el Banco de Alimentos. El propósito era apoyar a más de mil integrantes de familias de joyeros artesanos afectados por la pandemia.
En aquella ocasión se reunieron 88 piezas de joyería de autor, donadas por diseñadores, artistas y maestros joyeros. La compañía también ha desarrollado acciones junto con organizaciones como Fundación Eudes, Fundación Fútbol para el Futuro y UNICEF. Ahora, con la subasta de la Royal Enfield Meteor 350, la plataforma vuelve a poner su capacidad tecnológica y operativa al servicio de una causa social.
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Para quienes quieran participar, la fecha clave es el 4 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m., cuando está previsto el cierre del proceso. El dinero obtenido se entregará a TECHO para apoyar sus labores de reconstrucción de viviendas de emergencia y hábitat para las familias afectadas por el terremoto.