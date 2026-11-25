El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre el fin de la operación de rescate de las personas que permanecían retenidas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena.
Según el balance entregado por el mandatario, todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos, mientras que las autoridades lograron la captura de cuatro de los cinco delincuentes que se encontraban en el establecimiento. Uno de ellos murió durante el operativo.
«Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, dio un resultado exitoso. Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes; la rechazaron y actuamos con contundencia», afirmó el presidente.
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La intervención se produjo después de aproximadamente 17 horas de retención. Los hechos comenzaron hacia las 8:30 a. m. del martes 24 de noviembre y terminaron alrededor de las 2:00 a. m. de este miércoles.
De acuerdo con la Policía Nacional, un grupo de 30 comandos ingresó al establecimiento comercial para ejecutar el rescate, en una operación coordinada con las Fuerzas Militares.
En el procedimiento participaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes), comandos Jungla y unidades especializadas de la Fuerza Pública. Además, el Gaula de la Policía había conseguido liberar a 10 personas durante las primeras horas de la emergencia.
Tras el rescate, las personas liberadas fueron trasladadas al comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde comenzaron las verificaciones de su estado de salud y el acompañamiento correspondiente antes de reunirse con sus familiares.
Las autoridades también adelantan una revisión minuciosa de los rehenes y de las circunstancias del asalto, debido a que, según los primeros reportes, tres integrantes restantes de la banda se habrían disfrazado.
Las primeras versiones apuntan que los asaltantes serían de Antioquia.