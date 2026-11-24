En un encuentro con el Gobierno, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentó una propuesta para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas.
La iniciativa también contempla acciones para proteger el bolsillo de los colombianos, preservar el empleo formal y avanzar en una mayor reducción del gasto público.
El documento de la ANDI plantea que el sector empresarial realice un esfuerzo de $48,8 billones entre 2027 y 2030 —equivalentes a un promedio de $12,2 billones anuales—, destinados a fortalecer las finanzas del Estado y la sostenibilidad del sistema de salud.
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“Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas, pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos”, dijo Luz Stella Murgas, presidenta de la ANDI.
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La nueva presidenta de la agremiación agregó que Colombia necesita un ajuste fiscal integral que incluya una mayor reducción del gasto público, proteja el bolsillo de los colombianos y preserve las condiciones para invertir y generar empleo.
Finalmente, la asociación expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de mantener la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas. La medida contempla conservar el gravamen del 35 % hasta 2030 y aplazar hasta 2031 su reducción al 31 %.
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Frente al escenario de disminución inicialmente previsto, esta disposición representa cerca de $34,1 billones durante los próximos cuatro años.