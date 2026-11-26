La Bolsa de Colombia tendrá un hito que no se veía desde hace cerca de 10 años, pues una compañía extranjera traerá sus acciones al mercado local para que puedan ser negociadas en el país.
Se trata de la petrolera canadiense Parex Resources, que hará un doble listado (dual listing) en la bolsa local, tras recibir autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para inscribir sus títulos ordinarios.
Al dar a conocer esta noticia, Imad Mohsen, presidente y director ejecutivo de esta compañía, afirmó que la inscripción en la Bolsa de Colombia “marca un hito importante para Parex como el mayor productor independiente de petróleo y gas de Colombia”.
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Vale recordar que Parex ya cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), y resaltó que mantendrá su inscripción en este mercado.
La SuperFinanciera autorizó la inscripción de las acciones ordinarias de Parex en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) con el propósito de que puedan negociarse en la bolsa, como un paso clave en el proceso de inscripción de la compañía en ambas bolsas.
El último doble listado en la entonces bvc fue Tuscany International Drilling, una compañía también canadiense asociada a la infraestructura petrolera, hecho que se materializó en diciembre de 2011.
¿Cuándo se podrán negociar estas acciones?
Esta compañía canadiense prevé que la negociación de sus acciones comience poco después de recibir la aprobación definitiva correspondiente de la Bolsa local.
Además, afirmó que no realizará ninguna emisión de acciones para captar capital como parte de su doble inscripción en el mercado colombiano, y su capital social emitido no se verá afectado por esta inscripción.
Mohsen añadió que la inscripción respalda su compromiso con Colombia, “nuestra confianza en sus instituciones y en su sistema financiero”.
Además, “ampliará nuestro alcance a nuevos inversionistas, al tiempo que brindará a los grupos de interés colombianos la oportunidad de participar directamente en nuestro crecimiento, mientras continuamos desarrollando el potencial de nuestro portafolio”, agregó.
Como parte de este proceso, la petrolera realizará un Día del Mercado de Capitales en Bogotá, el 9 de diciembre de 2026.