Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas subieron el viernes, con los valores chinos liderando las ganancias regionales tras el compromiso de Pekín de adoptar medidas adicionales para estabilizar sus mercados de capitales, mientras que la recuperación de las acciones tecnológicas ofreció cierto alivio tras un mes devastador para el sector de la inteligencia artificial.
El CSI 300 de China subió un 3,5 % y el Shanghai Composite avanzó un 3,2 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 4,1 % hasta.
El Nikkei 225 de Japón subió un 1,88 %, el Topix ganó un 1,80 %, el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,80 %, el NZX 50 de Nueva Zelanda cayó un 0,54 % y el Straits Times Index de Singapur sumó un 0,26 %.
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La inflación subyacente de Tokio en noviembre se aceleró hasta un máximo de 16 meses del 2,9 %, frente al 2,6 % de octubre, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos del Banco de Japón tan pronto como en diciembre.
Por su parte, el Consejo de Estado de China se comprometió el viernes a introducir políticas adicionales en los mercados de capitales, reforzar el papel de los inversores respaldados por el Estado en el sostenimiento de los precios de las acciones y alentar a las empresas cotizadas a aumentar los dividendos y las recompras de acciones, según informó la agencia de noticias oficial Xinhua.
Los funcionarios también prometieron una mayor defensa frente a los riesgos externos y mejoras en los mecanismos de estabilización del mercado ya existentes, aunque no ofrecieron detalles sobre el alcance ni el calendario de los nuevos apoyos.
Los últimos compromisos se suman a las medidas anunciadas el fin de semana anterior, cuando las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Pekín acordaron reducir los requisitos mínimos de margen para las compras de acciones apalancadas del 100 % al 80 %, con efecto a partir del 30 de noviembre.
Mercados de Europa
La renta variable europea avanzó el viernes, extendiendo el rebote de final de semana mientras las mesas de operaciones institucionales intentaban recuperar terreno tras un noviembre marcado por la volatilidad en la inteligencia artificial y una política monetaria obstinadamente restrictiva.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,9 % durante la sesión matinal, consolidando el avance del 1,75 % registrado el jueves. El DAX alemán subió un 0,7 %, mientras que el CAC 40 francés avanzó un 0,1 %. El FTSE 100 londinense ganó un 0,8 %.
El comportamiento del viernes sitúa al Stoxx 600 firmemente camino de una ganancia semanal del 1,81 %, un alivio bienvenido tras el castigo sufrido a principios de mes. Sin embargo, en general el índice sigue en camino de cerrar noviembre con una caída mensual del 1,5 %.
Desde el principio, el mes resultó un calvario para las carteras europeas, sacudidas por el nerviosismo agudo en torno al saturado sector de la inteligencia artificial y una serie de datos de inflación elevados que consolidaron las expectativas de que los tipos de interés se mantendrían altos durante más tiempo.
La renta variable logró avanzar el viernes a pesar del claro lastre procedente del mercado de renta fija. Los rendimientos de los bonos europeos subieron, especialmente en los plazos cortos, después de que las últimas actas del BCE revelaran un tono restrictivo, señalando que un “gran número de miembros” podría haber apoyado una subida de tipos en octubre y advirtiendo de que “probablemente serían necesarios nuevos ajustes”. Junto con la recuperación de los valores de IA, ese contexto llevó a los traders a descontar más subidas de tipos del BCE en los próximos meses.
En busca de señales de dirección inmediatas, los inversores centran su atención en una nueva batería de datos macroeconómicos nacionales publicados el viernes, con el índice de precios al consumo (IPC) de Francia correspondiente a noviembre y la lectura final de la confianza del consumidor de la eurozona para noviembre, ambos en el calendario.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street acumula importantes pérdidas en noviembre, con los índices de referencia cayendo entre un 3 % y un 7,3 %. El Nasdaq es el peor desempeño entre sus homólogas, ya que la prolongada caída en las valoraciones tecnológicas ha golpeado duramente al índice.
Las preocupaciones en torno a la IA —en medio de crecientes dudas sobre si el frenético gasto financiado con deuda en esta tecnología podrá mantenerse a medida que suben los tipos de interés— han provocado una amplia rotación fuera del sector tecnológico durante los últimos dos meses.
Un escándalo de gobernanza en Nvidia, que derivó en un endurecimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips a China, también sacudió al sector tecnológico, al igual que la creciente convicción de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en diciembre.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron, extendiendo su recuperación semanal, ya que los renovados ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudí y el tráfico marítimo comercial en torno al estrecho de Ormuz intensificaron las preocupaciones en torno a que la escalada de hostilidades en Oriente Medio podría interrumpir la recuperación de los suministros regionales de crudo.
Los futuros del crudo Brent subían un 1,1 % hasta los US$97,66, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaban un 2,7 % hasta los US$85,97.
El Brent se mantenía camino de registrar una ganancia semanal de más del 5 %, su primer avance semanal en el mes, aunque seguía cayendo casi un 20 % en noviembre.
En otra línea, Los precios del oro repuntaron con fuerza, extendiendo la recuperación desde los mínimos de más de un año registrados a principios de semana, gracias a la reducción de las preocupaciones en torno al comercio de inteligencia artificial y a una pausa en la presión vendedora.
El oro al contado subía un 3 % hasta los US$3.672,19 y los futuros del oro en EE. UU. ganaban un 3,9 % hasta los US$3.671,90.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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