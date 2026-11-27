El incremento del salario mínimo en Colombia condiciona varios precios de la economía nacional; uno de estos es la tarifa de TransMilenio del 2027. El estudio de este ajuste, dijeron las autoridades, se hará con base en análisis técnicos.
De acuerdo con el gerente general de TransMilenio, Mauricio Gutiérrez, es fundamental entender los costos operacionales sobre los que se van a hacer las proyecciones del año entrante.
En su momento, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ya había dejado en claro que el incremento del salario condiciona la tarifa de TransMilenio, dado que una porción muy importante de los trabajadores devenga ese pago.
Así se definirá la tarifa de TransMilenio en 2027
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«La tarifa será objetiva, reflejará únicamente los costos operacionales del sistema y tendrá en cuenta la capacidad socioeconómica de los bogotanos», agregó Gutiérrez.
Datos de la Alcaldía dan cuenta de que, debido a que hubo un incremento del orden del 23 % en el salario mínimo de este año, la operación se encareció sustancialmente y el costo tuvo que ser asumido por los ciudadanos.
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Lo anterior se suma al hecho de que la tarifa de TransMilenio registra un diferencial cercano a los $3,3 billones anuales, toda vez que movilizar a cada usuario cuesta cerca del doble de lo que paga el ciudadano por el pasaje.