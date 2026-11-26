Colombia requiere elevar su inversión pública y privada en infraestructura multimodal, abarcando no solo carreteras y aeropuertos, sino también redes férreas, energéticas y digitales. Esa es una de las conclusiones que deja el segundo día del Congreso Nacional de Infraestructura, del que Valora Analitik es medio aliado.
A lo largo de la jornada, expertos analizaron los desafíos económicos, tecnológicos y regulatorios del sector en el territorio nacional.
Lo anterior incluyó la urgencia por integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia desde la planeación, optimizando los trámites de licenciamiento ambiental y consulta previa para agilizar los proyectos, así como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para impulsar la competitividad.
Los principales desafíos
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En los últimos años, la infraestructura en el país viene enfrentando múltiples retos financieros y de inversión que limitan el desarrollo de nuevos proyectos y el cierre de brechas competitivas.
Actualmente, Colombia destina entre el 1,8 % y el 1,9 % del PIB a este rubro, cifra marcadamente inferior al 3,5 % del PIB estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) necesario para cerrar las brechas del sector.
Ese comportamiento también está asociado a que la inversión general del país se ubica cerca del 16 % del PIB, uno de sus niveles más bajos en cuatro décadas. Para hacerse una idea más clara, los expertos señalan que el país requiere recuperar niveles de inversión entre el 23 % y el 30 % del PIB para lograr un crecimiento económico sostenido cercano al 4 % anual.
A eso se suman las deficiencias en la estructuración y una falta de capacidad técnica. Los datos muestran que aproximadamente el 30 % de los proyectos financiados con recursos de regalías entre 2021 y 2024 no cumplían con los requisitos mínimos de estructuración o no lograron ser asignados, y que alrededor del 58 % de los municipios no cuenta con la capacidad suficiente para planear proyectos de infraestructura.
Los retrasos por licenciamiento y trámites, así como la necesidad de una mayor estabilidad regulatoria, también han dificultado el desarrollo del sector.
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Pilares de transformación
En ese contexto, tanto la sostenibilidad como la inteligencia artificial (IA) fueron destacadas como pilares fundamentales para transformar y reactivar la infraestructura en Colombia, pasando de ser vistos como simples requisitos normativos a convertirse en herramientas directas de eficiencia, atracción de capital y mitigación de riesgos.
En el caso de la sostenibilidad, mecanismos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima respaldan iniciativas con impacto positivo en mitigación y adaptación al cambio climático en sectores como transporte, energía y ciudades, convirtiendo a este atributo en un factor clave para la estructuración de nuevas iniciativas.
De la misma manera, los expertos destacaron que la integración de estándares ambientales y sociales (ESG) desde la fase inicial ha mostrado que facilita la relación con las comunidades, atiende las necesidades de los territorios y evita parálisis durante la ejecución de las obras.
Por el lado de la IA, se mencionó que la incorporación de esta herramienta en segmentos como el aeroportuario permitiría agilizar controles de migración y seguridad, reduciendo los tiempos de espera de los pasajeros y mejorando la eficiencia de los servicios.
A eso se suma que instrumentos como los gemelos digitales y los sistemas de monitoreo continuo podrían ayudar a anticipar riesgos, optimizar el mantenimiento predictivo y prolongar la vida útil de las obras. Todo ello de la mano de talento humano calificado, supervisión humana y el establecimiento de marcos normativos claros.
Reactivación ferrea e inversión aeroportuaria
En el panel «Colombia sobre rieles», Rufus Boyd, experto internacional en ferrocarriles de Crossrail International, señaló que Colombia no debería copiar estructuras institucionales extranjeras, sino adoptar un liderazgo sectorial ligero y ágil enfocado en definir reglas claras y prioridades estratégicas, evitando crear capas burocráticas adicionales, para reactivar su sector ferreo.
Boyd subrayó que una estrategia ferroviaria debe sobrevivir a los proyectos individuales. Para ello, planteó un recorrido que va de los objetivos a las prioridades, la inversión y la entrega: definir para qué sirve el ferrocarril en función de las prioridades del Gobierno Nacional, mantener prioridades sectoriales consistentes, vincular las decisiones de inversión con los resultados esperados y gestionar el portafolio de forma estratégica.
En lo que se refiere al sector aeroportuario, durante su intervención en el espacio “Aeropuertos del futuro”, Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, destacó que las estimaciones apuntan a que el país requerirá inversiones por US$18.000 millones en infraestructura aeroportuaria durante las próximas tres décadas (hacia 2055), dentro de una bolsa regional estimada en US$180.000 millones.
El directivo también destacó el potencial de crecimiento del mercado latinoamericano, que movilizó cerca de 800 millones de pasajeros el año pasado y podría alcanzar los 1.170 millones en 2035, 1.600 millones en 2045 y cerca de 2.000 millones en los próximos 30 años.