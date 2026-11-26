El Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión encargada del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez alcanzaron una serie de acuerdos para avanzar en la modernización de esta terminal aérea en la capital de Bolívar. La Alcaldía de Cartagena y los demás actores que integran esta iniciativa también hicieron parte de la adquisición de estos compromisos.
Entre las principales tareas acordadas se incluye la formalización de la entrega a la ANI del espacio público requerido para las obras viales asociadas a la ampliación de estas instalaciones. Además de avanzar en los acuerdos entre la Asociación de Taxistas del Aeropuerto y la concesión para mejorar sus condiciones de trabajo.
En esa lista también se incluye la entrega en comodato del terreno de Bonga Park a la Alcaldía de Cartagena, para que, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, desarrolle un escenario deportivo para la comunidad de Crespo. Para este proyecto, la administración distrital destinará $7.000 millones con miras a atender una solicitud histórica de los habitantes del sector.
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Por otra parte, continúa en revisión el proceso de adquisición, por parte de la Agencia, de los lotes de la manzana 554, con el propósito de incorporarlos a la concesión aeroportuaria y tener los espacios que garanticen la seguridad en los tanques de combustible.
En ese contexto, la ministra de Transporte destacó los compromisos alcanzados para poder agilizar los tiempos y la ejecución de los proyectos asociados al aeropuerto Rafael Núñez.
“Todos sentimos este aeropuerto como nuestro y Cartagena merece una infraestructura a la altura de su importancia turística. Es muy importante haber logrado destrabar asuntos que estaban pendientes y ver cómo estos compromisos comienzan a avanzar”, señaló la funcionaria.
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Avances en infraestructura
La OINAC (Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S.) alcanzó un avance del 11 % en las obras de la terminal y prevé llegar al 20 % antes de finalizar el año. Con este porcentaje se cumpliría la meta prevista, con nueve frentes de trabajo activos y acuerdos que apuntan a destrabar los pendientes ligados a esta iniciativa.
Entre las intervenciones en ejecución se encuentran la ampliación de la terminal existente, la construcción del edificio de parqueaderos, que tendrá un espacio comercial en su primer piso, la modernización del sistema de combustible, los trabajos en la pista, la plataforma secundaria y la ampliación de la plataforma principal.