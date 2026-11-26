Los peajes Chusacá y Chinauta, ubicados en la vía Bogotá–Girardot, tendrán nuevas tarifas a partir de diciembre. El ajuste comenzará a regir a partir del primer día del mes a medianoche y tiene como objetivo respaldar la operación de esta carretera hasta 2046.
El cambio en los precios está previsto en el contrato de concesión y fue aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El mismo también soporta los $3 billones invertidos en transformar el corredor vial.
Las obras incluyeron la ampliación a tercer carril de 130 kilómetros y la rehabilitación de más de 280 kilómetros de vía, incluyendo ambas calzadas. Todo ello financiado en su totalidad por Vía Sumapaz, la concesión privada encargada de la operación, mantenimiento y ampliación del trayecto Bogotá–Girardot.
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Los trabajos de construcción también sumaron la estabilización de taludes, 15 puentes vehiculares y 30 puentes peatonales, así como la renovación de las estaciones de peaje y un nuevo centro de control de operaciones en el municipio de Fusagasugá.
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¿Cómo quedaron las tarifas?
Las tarifas que entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre de 2026 a la medianoche serán las siguientes:
|Tarifario actualizado de peajes 2026 en la vía Bogotá-Girardot
|Chusacá
|CAT I
|$19.700
|CAT II
|$22.700
|CAT III
|$52.600
|CAT IV
|$86.800
|CAT V
|$100.300
|Chinauta
|CAT I
|$19.700
|CAT IE
|$6.800
|CAT II
|$22.700
|CAT III
|$52.600
|CAT IV
|$86.800
|CAT V
|$100.300
|Tarifa por ejes
|Eje adicional
|$14.800
|Eje grúa
|$9.700
|Eje Remolque
|$14.500
De acuerdo con la concesión, el incremento tarifario “corresponde a un ajuste contractual, es decir, está contemplado en el Contrato de Concesión y su aplicación fue aprobada por la ANI. Se enmarca en el modelo financiero del proyecto, que permitió movilizar la inversión privada con la que se ejecutaron las obras”.
En ese sentido, según señaló, el recaudo de peajes permite garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto y los recursos necesarios para atender los requerimientos de la vía los próximos 20 años. Esto incluye la prestación continua de servicios de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, atención de emergencias, el monitoreo del tráfico, la inspección vial y el mantenimiento permanente del corredor.
Tarifa diferencial
El operador de la vía también explicó que el peaje Chinauta cuenta con una tarifa especial diferencial autorizada por la ANI. Esta está dirigida a los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos y hayan completado el proceso de inscripción y aprobación.
El valor diferencial será de $6.800 y los requisitos y el proceso de inscripción pueden consultarse en la página web oficial de Vías Sumapaz.