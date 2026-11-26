El mercado inmobiliario del occidente colombiano evidencia cambios en las preferencias de compra y arrendamiento, tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Aunque las búsquedas de vivienda en alquiler han regresado a niveles cercanos a los habituales, el interés por comprar apartamentos continúa a la baja. En contraste, las casas y los inmuebles ubicados en municipios aledaños a las principales ciudades han ganado participación.
Según cifras de Fincaraíz, el movimiento telúrico modificó los criterios de búsqueda de vivienda en Cali y Pereira. Desde entonces, aspectos como la seguridad de las construcciones y el riesgo de presentar afectaciones estructurales tienen mayor incidencia en las decisiones de los compradores.
Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz, señaló que la emergencia transformó las preferencias de los hogares, que ahora muestran mayor interés por las viviendas unifamiliares y solicitan información más detallada sobre las condiciones técnicas de los edificios.
Cali y Pereira registran una caída en las búsquedas de apartamentos en venta
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Los primeros efectos del terremoto se concentraron en el mercado de arrendamientos. Durante las cuatro semanas posteriores al evento, las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentaron 105 % en Cali y 80 % en Pereira, cifras superiores al crecimiento nacional, que fue del 14 %.
El comportamiento también se extendió a municipios cercanos. En Jamundí, las consultas de vivienda en arriendo se incrementaron 240 %; en Yumbo, casi se triplicaron, y en Dosquebradas, se duplicaron. En el mismo periodo, las búsquedas de casas para alquilar crecieron 204 % en Cali y 145 % en Pereira.
No obstante, tres meses después, la demanda muestra señales de estabilización. En Cali, las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentan 13 %, mientras que en Pereira presentan una contracción del 3 %.
La dinámica es distinta en el segmento de compraventa. Mientras las búsquedas de apartamentos en venta crecieron 3 % a nivel nacional, en Pereira disminuyeron 41 % y en Cali cayeron 21 %. En conjunto, las dos ciudades registraron una reducción del 27 % en esta categoría.
Por su parte, las casas en venta despertaron mayor interés. En Cali, las consultas aumentaron 28 %, frente al crecimiento nacional del 5 %. Jamundí también se destacó por el comportamiento de este mercado: las búsquedas de apartamentos para comprar subieron 81 % y las de casas, 29 %.
Ante estos cambios, Fincaraíz recomienda a quienes planean adquirir vivienda comprobar las licencias de construcción, verificar el cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10 y consultar los informes de revisión estructural realizados después del terremoto.