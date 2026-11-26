Bogotá cerró 2026 con un máximo histórico de registros de vivienda nueva, al alcanzar 52.076 unidades, un crecimiento anual de 12 % impulsado principalmente por el segmento VIS.
El mercado de vivienda nueva en Bogotá mostró un comportamiento positivo durante 2026, con la Vivienda de Interés Social (VIS) como protagonista. Así lo reveló Camacol Bogotá y Cundinamarca, que destacó el crecimiento de los registros en la capital y la estabilización de la actividad inmobiliaria en los municipios aledaños.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gremio, la VIS superó las 40.000 unidades registradas en Bogotá, mientras que el segmento No VIS tuvo un comportamiento contrario: pasó de 13.595 a 11.918 unidades, lo que evidencia las dificultades que todavía enfrenta este mercado, especialmente por las condiciones de financiación y las tasas de interés.
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En contraste, Cundinamarca presentó una dinámica más moderada. Los municipios aledaños a Bogotá se estabilizaron alrededor de las 20.900 unidades de vivienda al año, aunque registraron una disminución de 9 % frente al periodo anterior.
El peso de este mercado también se refleja en la economía nacional. Según Camacol, $4 de cada $10 que se invierten en vivienda corresponden a Bogotá y Cundinamarca.
¿Cuánto dinero mueve la vivienda nueva en Bogotá?
La inversión de los hogares en vivienda nueva en Bogotá alcanzó los $18,2 billones en 2026, un crecimiento de 10 % frente al año anterior. Esta cifra equivale a un punto porcentual del PIB nacional y supera el costo de la primera línea del metro de Bogotá ($15 billones).
La distribución de esa inversión también evidencia la importancia de la VIS. En 2026, las ventas de vivienda nueva representaron $10,695 billones en este segmento, frente a $7,566 billones en No VIS.
En 2025, los valores habían sido de $8,755 billones y $7,918 billones, respectivamente. Esto muestra que el crecimiento de la inversión estuvo concentrado principalmente en la vivienda de interés social.
¿Qué vivienda están buscando los compradores en Bogotá?
Entre los factores que más tienen en cuenta los hogares al momento de comprar vivienda se encuentra, en primer lugar, la facilidad de transporte, mencionada por 74,8 % de los encuestados. Le siguen la seguridad de la zona, con 63,3 %, y la cercanía al lugar de trabajo, con 38,6 %.
También aparecen las zonas verdes, con 25,2 %; la cercanía a zonas comerciales y de entretenimiento, con 19 %; y el acceso a servicios públicos más económicos, con 13,9 %.
En cuanto a los tipos de vivienda más vendidos, la VIS de dos alcobas, un baño y hasta 50 metros cuadrados concentra 32,2 % del mercado. En segundo lugar, están los apartamentos VIS de una alcoba o tipo apartaestudio, con un baño y hasta 50 metros cuadrados, que representan 20,1 %.
¿Dónde está la mayor oferta de vivienda nueva en Bogotá?
La capital cuenta con 597 proyectos con oferta disponible, de los cuales 316 corresponden a vivienda No VIS y 281 a VIS. En total, hay 34.285 unidades disponibles: 21.500 VIS y 12.785 No VIS. Esto significa que cerca de 63 % de la oferta corresponde a vivienda de interés social.
Por localidades, Usaquén concentra la mayor oferta, con 5.015 unidades, seguida de Suba, con 4.863; Fontibón, con 4.602; y Puente Aranda, con 3.395.
En materia de áreas, Suba registra los apartamentos de mayor metraje disponible, seguida de Engativá, Usaquén y Fontibón. Además, en 73 % de las localidades el área promedio de la oferta supera los 41 metros cuadrados.
En cuanto a los precios, la mitad de las localidades registra valores promedio cercanos a los $8 millones por metro cuadrado. Por su parte, Bosa, Puente Aranda y San Cristóbal aparecen entre las zonas con mayores proyecciones de valorización.