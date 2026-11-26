El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se fijó como meta tener listo el borrador de los términos de referencia para los proyectos de fracking en Colombia.
Fuentes del Gobierno le confirmaron a Valora Analitik que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) asumió esta tarea como un compromiso del Ejecutivo y que será el primer paso concreto para habilitar la explotación de yacimientos no convencionales en el país.
Los términos de referencia son los requisitos técnicos y ambientales que deben cumplir las empresas para pedir una licencia ambiental. Sin ellos, ningún operador puede radicar un estudio de impacto ambiental para un proyecto de fracturamiento hidráulico.
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De acuerdo con las fuentes consultadas, el trabajo se hace con el Ministerio de Ambiente, a través de sus viceministros, y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Para ello se creó una mesa de coordinación interinstitucional de hidrocarburos, y pronto se creará una similar con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería.
Dentro de esas instancias funciona una mesa de licenciamiento, liderada por la ANLA, en la que participan las empresas, las agencias del sector y los viceministerios.
Valora pudo confirmar que la ANLA tendrá listo el borrador de los términos de referencia para los proyectos de fracking en diciembre de 2026.
El anuncio va en línea con el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del presidente Abelardo de la Espriella, que plantea habilitar los no convencionales como parte de la meta de volver a producir un millón de barriles diarios de petróleo.
Ya otros países, como Argentina, superaron la barrera de ese millón de barriles de petróleo tras implementar métodos no convencionales para la producción de petróleo.
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Una nueva metodología para los estudios ambientales
En paralelo, la ANLA modifica la metodología general para la presentación de estudios ambientales, cuyo borrador también debe estar listo en diciembre en un trabajo conjunto con el Viceministerio de Políticas.
Según las fuentes, la reforma tiene dos cambios de fondo. El primero es retirar de los instrumentos de licenciamiento los elementos de derechos humanos. Esto no significa restarles importancia, sino que esos asuntos no deben estar incluidos en estos instrumentos.
El segundo es evitar que la evaluación ambiental se convierta en un proyecto de investigación científica, por ejemplo, al exigir al menos un año de monitoreo antes de iniciar un proyecto. Esas exigencias pasarían a la fase de seguimiento.
Consulta previa y sustracciones, los cuellos de botella
En el Gobierno, dijeron las fuentes, se identifican dos trámites que hacen que los 90 días previstos para el licenciamiento se conviertan en uno o dos años: la consulta previa y las sustracciones de reserva forestal.
Sobre el primero, Valora Analitik confirmó que está para firma del presidente un decreto que elimina la obligación de tener cerrada la consulta previa para pasar a la fase de evaluación de la licencia ambiental. Además, en el borrador de ley de competitividad y en el Plan de Desarrollo se estudia que la consulta previa deje de ser un requisito para otorgar la licencia y pase a serlo para el inicio de operaciones, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Este último cambio requiere una modificación legal.
En cuanto a las sustracciones, el proyecto de ley de financiamiento incluye dos propuestas. La primera es que se incorporen dentro de la propia licencia ambiental y dejen de tramitarse por separado ante el Ministerio de Ambiente. La segunda es que la ANLA asuma las sustracciones que hoy se resuelven en el nivel regional y se limite a informar a las autoridades regionales.
Además, cuando haya demoras en permisos que puedan unificarse, las autoridades tendrían un mes para pronunciarse antes de que el trámite pase a decisión.
Otro punto común en las solicitudes de las empresas es la compensación y la inversión forzosa del 1 %. Según los cálculos oficiales, $1,8 billones están hoy en imposible ejecución porque la norma ata esos recursos a la compra de predios. La intención es abrir nuevas líneas de inversión para que el sector privado pueda aplicar ese dinero en los territorios.
Sin flexibilizar la norma
En el Gobierno insisten en que los ajustes no relajan las exigencias ambientales, sino que buscan decisiones técnicas, más rápidas y con mayor seguridad jurídica para los inversionistas, de acuerdo con lo que revelaron las fuentes de Valora.
Como muestra de ese enfoque, las fuentes señalaron que en los primeros 100 días de gestión se destrabaron proyectos como la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá. En el sector de gas se aprobaron cambios menores en cuatro unidades de regasificación, y la ampliación de la estación Ballenas, un trámite que podía tomar 60 días, quedó lista en 18. Además, la ANLA adelanta mesas previas con Petrobras y Ecopetrol para las dos licencias que vienen para el proyecto Sirius: el gasoducto submarino y la fase de producción.
Finalmente, las fuentes recordaron que la entidad también incorporó inteligencia artificial para la verificación preliminar de documentos, uno de los principales motivos de devolución de solicitudes. La herramienta ya fue probada con Ecopetrol, Celsia, GranTierra e ISA. Hasta ahora se han inscrito 17 empresas y, desde enero, las compañías podrán usarla para sus trámites de licenciamiento.
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