Alcanzar las metas empresariales, mejorar la eficiencia de los procesos y garantizar la sostenibilidad de los negocios son algunos de los principales desafíos de las organizaciones. Sin embargo, detrás de estos objetivos existe un factor determinante: el bienestar de los trabajadores y las condiciones que les permiten desarrollar su máximo potencial.
Esta fue una de las principales reflexiones del encuentro ‘La productividad empieza por la armonía de los trabajadores’, organizado por Comfandi, que reunió a líderes empresariales y expertos en el Campus E Centro, en Cali (Valle del Cauca).
Durante su charla, Lady Ladino, médica cirujana, abordó cinco aspectos relacionados con el funcionamiento del cerebro y la productividad: descanso, seguridad, neuroplasticidad, reconocimiento de las señales del cuerpo y estado de flow.
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La experta explicó que dormir adecuadamente, sentirse seguro y evitar la sobrecarga mental son condiciones que favorecen el desempeño de las personas. Asimismo, cuestionó la multitarea por su impacto en la concentración y el aumento de los errores, y destacó la importancia de alcanzar el estado de flow, en el que las personas logran altos niveles de productividad con menor esfuerzo.
Por otra parte, desde la perspectiva empresarial, Jacobo Tovar, director general de Comfandi, señaló que las organizaciones deben ampliar su visión del bienestar y reconocer las diferentes dimensiones que inciden en el desempeño de sus colaboradores, desde la salud física y mental hasta la estabilidad financiera, las relaciones personales y las oportunidades de aprendizaje.
“Por eso el bienestar dejó de ser solamente un asunto de beneficios o compensación, es una decisión estratégica. La productividad no comienza cuando una persona llega a su puesto de trabajo, comienza mucho antes”, afirmó Tovar.
Casos de empresas que están impulsando la productividad desde el bienestar laboral
La confianza, el empoderamiento, la estabilidad económica y la comunicación fueron algunos de los factores que destacaron los líderes empresariales durante su panel, al compartir las estrategias que han implementado en sus organizaciones.
Marcela Mejía, gerente general de Siderúrgica del Occidente (Sidoc), explicó que alinear los propósitos personales de los trabajadores con los objetivos organizacionales permite fortalecer el compromiso de los equipos, con efectos que pueden reflejarse en indicadores como el ausentismo y la rotación de personal.
En el caso de la siderúrgica, ha implementado un sistema de gestión mediante el cual los trabajadores tienen autonomía para identificar oportunidades de mejora y aportar soluciones desde sus áreas de operación.
A esto se suma la distribución trimestral de utilidades en partes iguales entre los colaboradores, una estrategia con la que Sidoc busca que sus trabajadores puedan construir patrimonio y mejorar las condiciones de vida de sus familias.
También Salua García, CEO de Symplifica, resaltó la importancia de construir una cultura organizacional que reconozca las realidades personales de los trabajadores y promueva la empatía.
La compañía, que opera de manera remota el 80 % del tiempo, realiza dos mediciones anuales de clima laboral, diferenciadas por género, para identificar oportunidades de mejora en aspectos como la carga laboral y las posibilidades de ascenso.
Estos ejercicios han permitido identificar diferencias en la percepción de la carga laboral entre hombres y mujeres, asociadas a las responsabilidades de cuidado en el hogar, lo que ha llevado a la empresa a desarrollar políticas de apoyo a las familias. Además, Symplifica registra un indicador de recomendación interna (NPS) de 81 puntos.
Entre tanto, Alejandro Cantillo, director general de Suministros Químicos, destacó que la formación permanente, la confianza y el trabajo en equipo son fundamentales para potenciar y retener el talento humano.
Una de sus apuestas es que los colaboradores destinen el 90 % de su tiempo a trabajar y el 10 % restante a estudiar, participar en espacios de formación y adquirir nuevos conocimientos.
El directivo también defendió la participación de los trabajadores en la transformación de los procesos empresariales, al considerar que quienes conocen directamente la operación tienen la capacidad de identificar oportunidades de mejora.
La productividad como puente entre el bienestar y la sostenibilidad empresarial
A modo de conclusión del evento, Alejandra Jaramillo, directora de Desarrollo Social de Comfandi, explicó que la caja de compensación ha evolucionado su modelo de prestación de servicios hacia la generación de capacidades, bajo tres pilares estratégicos: el aprendizaje para la vida productiva, el cuidado integral del individuo y su entorno, y la estabilidad financiera.
Esta visión parte de conocer las necesidades de las empresas y sus trabajadores, medir sus condiciones de armonía y desarrollar acciones que contribuyan tanto al progreso individual como al crecimiento de las organizaciones.
“Los resultados empresariales se construyen a través de personas en bienestar”, aseguró Jaramillo.
Bajo esta perspectiva, Comfandi busca consolidarse como un aliado estratégico de las empresas, entendiendo la productividad como el punto de encuentro entre el máximo potencial de las personas, la sostenibilidad de los negocios y la transformación de los territorios.