Incode, compañía especializada en verificación de identidad y prevención del fraude mediante IA, presentó Incode Know Your Agent, una solución disponible en Colombia que vincula cada agente de inteligencia artificial con una persona verificada y con los permisos que esta le concede.
Y es que, según la compañía, delegar una compra o el pago de una factura en un agente de IA requiere identificar a la persona que autorizó la operación y establecer hasta dónde puede actuar ese sistema. Por eso desarrolla tecnología propia de IA y tiene presencia en Colombia desde octubre de 2022.
El anuncio se produce en un mercado donde los canales digitales concentran buena parte de la actividad financiera y comercial. Según el Reporte de inclusión financiera 2025 de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, cerca de siete de cada 10 transacciones monetarias se realizaron por canales digitales, como internet y aplicaciones móviles. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, por su parte, reportó 186,35 millones de compras en línea durante el primer trimestre de 2026, un crecimiento del 22,2 % frente al mismo periodo de 2025.
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Los agentes de IA son sistemas capaces de ejecutar tareas en plataformas digitales siguiendo las instrucciones del usuario. Su participación en compras y pagos plantea un desafío para las empresas, porque disponer de credenciales válidas para ingresar a una cuenta no demuestra que cada operación esté autorizada. Un agente utilizado por un delincuente también puede presentarse con las mismas credenciales de un cliente legítimo.
Este reto se suma a las amenazas que ya enfrenta Colombia. De acuerdo con la Policía Nacional, el hurto por medios informáticos y semejantes, el acceso abusivo a sistemas informáticos y la violación de datos personales acumularon 62.299 denuncias en 2025. Por eso, las empresas que permitan delegar operaciones en herramientas automatizadas necesitan proteger la identidad y comprobar las autorizaciones.
“Un agente sin una persona detrás es un desconocido con la contraseña de tu cliente. Al vincular cada agente con una persona verificada, una empresa puede abrirle la puerta en lugar de cerrarla. Esa es la base que necesita la economía de los agentes de IA, y estamos orgullosos de ofrecerla a partir de hoy”, afirmó Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode, durante el lanzamiento.
Así funciona Incode Know Your Agent
Incode Know Your Agent detecta la presencia de agentes en una plataforma, incluso cuando no se identifican como sistemas automatizados. Luego verifica a la persona que respalda a cada agente mediante una comprobación biométrica en vivo y, con su consentimiento, vincula esa identidad al agente y a las condiciones autorizadas. Esto permite revisar las acciones antes de ejecutarlas y comprobar que se mantienen dentro del alcance establecido.
En la práctica, un usuario podría encargar a un agente el pago de una factura hasta un monto definido y durante un plazo específico. Si el agente intenta superar ese límite, la herramienta exige una nueva aprobación en vivo de la persona. Cuando no existe una identidad humana verificada que lo respalde, la herramienta bloquea al agente antes de que ejecute la operación.
La autorización combina las políticas de la empresa con los permisos particulares del usuario. De esta forma, la organización establece las condiciones para admitir agentes en sus servicios y el usuario delimita qué tareas delega. El control no termina al ingresar a la cuenta: la herramienta revisa cada solicitud frente a esas condiciones.
“Los bancos nos hacen una pregunta directa: cuando un agente actúa, ¿quién responde por él? Las empresas necesitan una conexión clara entre el agente, la persona a la que representa y la autorización que ha recibido. Esa responsabilidad es la que les da a las instituciones la confianza para pasar de experimentar con agentes de IA a hacer negocios con ellos”, explicó Amper.
Cada acción queda registrada junto con la identidad verificada, los permisos otorgados y la evidencia correspondiente. Esta trazabilidad permite reconstruir una operación, comprobar si respetó las instrucciones recibidas y respaldar las revisiones de los equipos que investigan movimientos inusuales o evalúan sus controles de seguridad.
Entre otros detalles, la solución utiliza TrustGraph, la red de inteligencia de Incode para reconocer a clientes legítimos y patrones de fraude entre organizaciones sin exponer sus datos. También monitorea señales de agentes vulnerados o que se apartan de sus instrucciones. Si una organización bloquea a un agente, esa señal puede advertir del riesgo cuando ese agente intente actuar en otra y ayudar a identificar intentos de fraude que se repiten entre plataformas. Funciona con distintos proveedores de agentes y sistemas de pago, sin que Incode opere ninguno de ellos.
Las empresas colombianas que quieran preparar sus plataformas para estas operaciones deben definir quién puede delegar una tarea, bajo qué condiciones y con qué evidencia se revisará su ejecución. Las organizaciones interesadas pueden conocer Incode Know Your Agent y solicitar una demostración. También pueden consultar el video de la solución.