Por decisión de su Junta Directiva, Hernando Osorio fue designado como presidente encargado del Banco AV Villas.
Su nombramiento se produce tras la asignación de Gerardo Hernández como nuevo presidente de Grupo Aval y quien estaba al frente del cargo.
Osorio llega a la presidencia de AV Villa en un momento determinante para la entidad financiera. Esto teniendo en consideración dos años de ajustes estratégicos y la transformación de su modelo de negocio.
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De acuerdo con el banco, la compañía se encamina a cerrar 2026 con utilidades, dejando atrás casi tres años de resultados negativos.
“Quiero agradecer a Gerardo Hernández por su liderazgo, visión y aporte al fortalecimiento de AV Villas durante una etapa fundamental de transformación para el banco que deja bases sólidas sobre las cuales seguiremos construyendo. Asumo esta responsabilidad convencido de que el mejor momento de AV Villas está por venir, apoyados en el talento de nuestros colaboradores y en la confianza de nuestros clientes”, destacó el nuevo presidente.
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¿Quién es Hernando Osorio?
Osorio es economista de la Universidad Autónoma de Manizales y cuenta con una maestría en Administración de Empresas del IE Business School de Madrid (España).
Con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero, su trayectoria ha estado marcada por procesos de crecimiento, innovación, transformación digital y fortalecimiento de la experiencia del cliente.
El directivo venía desempeñándose como vicepresidente comercial de AV Villas desde enero de 2025, cargo desde el cual lideró iniciativas enfocadas en la relación con los clientes, el crecimiento comercial y la consolidación de propuestas de valor para personas y empresas.
Su camino profesional también incluye posiciones de alta dirección como presidente de Titularice STANH y TransUnion Colombia, además de su paso como vicepresidente en Banco Itaú Colombia y Experian Datacrédito y diversas vicepresidencias en Citibank Colombia.