La llegada de inversión extranjera a Colombia no solo se refleja en la apertura de fábricas o en la construcción de grandes proyectos industriales. También se traduce en infraestructura que puede fortalecer sectores productivos, facilitar el transporte de mercancías y generar oportunidades de empleo en las regiones.
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Uno de esos movimientos acaba de concretarse en el Valle del Cauca. Una multinacional del sector logístico puso en funcionamiento una nueva instalación en Yumbo, con una inversión de US$13 millones, que busca mejorar el almacenamiento y la distribución de alimentos refrigerados y congelados en el suroccidente colombiano.
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Se trata de Emergent Cold LatAm, empresa especializada en soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos, que inauguró la que describe como la bodega de frío más grande y moderna del departamento. La infraestructura también tiene una ubicación estratégica para conectar la operación regional con el puerto de Buenaventura.
La inversión representa un nuevo paso en la expansión de la compañía en Colombia y tiene efectos que van más allá de su operación: la instalación generará cerca de 50 empleos directos y al menos 150 indirectos, además de ampliar la capacidad disponible para productores de alimentos y cadenas de supermercados.
Así es la megaobra de US$13 millones de la multinacional en Yumbo
La instalación está ubicada en la zona industrial de Acopi, en Yumbo, y cuenta con 8.000 posiciones de pallet y una capacidad de almacenamiento de 67.000 metros cúbicos. En términos prácticos, puede albergar aproximadamente 8.000 toneladas de alimentos refrigerados o congelados.
Las posiciones de pallet son los espacios destinados a almacenar mercancías organizadas sobre plataformas, lo que permite administrar y movilizar los productos dentro de una bodega. En este caso, la infraestructura está diseñada para mantener los alimentos a temperaturas controladas durante su almacenamiento y distribución.
La construcción comenzó en abril de 2025 y contempla espacio adyacente para futuras ampliaciones. De acuerdo con la compañía, la capacidad podría crecer hasta alcanzar 18.000 posiciones de pallet, más del doble de las disponibles actualmente.
La nueva bodega permitirá atender principalmente a productores de alimentos refrigerados y cadenas de supermercados que necesitan conservar sus productos bajo condiciones específicas. Además del almacenamiento, ofrecerá servicios de preparación de pedidos —conocidos en logística como picking— y transporte especializado a temperatura controlada.
Alain Eichmann, director general de la Región Andina de Emergent Cold LatAm, explicó la importancia de la ubicación para la operación de la empresa: “Cali y el Valle del Cauca son puntos estratégicos para Emergent Cold LatAm por su importancia como centros de producción, consumo y distribución de alimentos. La región cuenta con una industria agroalimentaria muy relevante, especialmente en el sector avícola”, afirmó.
La compañía también espera que la nueva infraestructura reduzca los tiempos de operación y facilite el abastecimiento en Cali y otros puntos del suroccidente del país. “Una operación que, sumada a la de la bodega de frío en Buga, aporta mayor agilidad, reducción de tiempos y un impacto positivo directo en las cadenas de suministro del sector”, anotó Eichmann.
La inversión hace parte de un plan de US$150 millones en Colombia
Los US$13 millones destinados a la bodega de Yumbo hacen parte de un paquete de inversión de US$150 millones que Emergent Cold LatAm viene ejecutando en Colombia desde 2022.
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La estrategia ha incluido adquisiciones, construcciones y ampliaciones para consolidar una red de almacenamiento a temperatura controlada en diferentes regiones del país. Antes de esta apertura, la compañía ya tenía presencia en Bogotá, específicamente en Funza; Bucaramanga, en Girón; Buga y Cartagena.
Con la entrada en operación de la instalación de Yumbo, la empresa completa ocho bodegas en Colombia: dos en Funza, dos en Girón, dos en Cartagena, una en Buga y una en Cali. En conjunto, estas instalaciones alcanzan cerca de 66.000 posiciones de pallet y 574.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.
La expansión no se limita al Valle del Cauca. La compañía tiene en marcha una ampliación en Bucaramanga, que representa una inversión adicional de US$9 millones, y evalúa posibles proyectos en Medellín y Barranquilla para fortalecer su presencia en el mercado colombiano.
La apertura de la bodega en Cali también se suma a los hitos de crecimiento que la empresa ha registrado desde su llegada al país. En 2022 inició operaciones mediante la adquisición de una red nacional de almacenamiento a temperatura controlada. En 2024 concretó la compra de otra compañía con instalaciones en Funza y comenzó una nueva etapa de expansión.
Durante 2025 presentó su bodega de temperatura controlada más grande y moderna del país en Bogotá e inauguró una segunda instalación de frío en el área metropolitana de Cartagena, ubicada en Turbaco.
La nueva bodega también fue diseñada bajo estándares internacionales de construcción sostenible EDGE Advanced, un sistema desarrollado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial. Este estándar promueve edificaciones que utilizan de manera más eficiente la energía, el agua y los materiales. La compañía espera obtener esta certificación para la instalación de Yumbo.
“Ampliar la capacidad de almacenamiento de alimentos también implica invertir en instalaciones que hagan un uso más eficiente de la energía y los recursos. En Cali incorporamos estos criterios desde el diseño, dando continuidad al trabajo realizado en Buga, Bucaramanga y Bogotá. Buscamos ampliar la capacidad de almacenamiento de alimentos y reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones”, explicó Eichmann.
La empresa ya cuenta con antecedentes en este campo en Colombia. Su bodega de Buga fue el primer proyecto inmobiliario del país en obtener la certificación EDGE Zero Carbon, reconocimiento que también alcanzó su instalación de Girón, en Bucaramanga. Por su parte, las bodegas de Funza cuentan con certificaciones LEED Zero Energy y EDGE Advanced.
Emergent Cold LatAm fue fundada en 2021 y se presenta como la empresa más grande de soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos en América Latina.
Su operación regional comprende 111 almacenes en 11 países, con más de 1,3 millones de posiciones de pallet y 9,4 millones de metros cúbicos de capacidad. La compañía señala que ha consolidado 24 adquisiciones y 23 proyectos de construcción o expansión.
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Su actividad comprende almacenamiento, transporte y distribución de productos perecederos, entre ellos alimentos congelados, carnes, frutas y lácteos, además de servicios para el sector minorista.