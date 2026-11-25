El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, reveló hoy desde Cartagena que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se apresta a lanzar una billonaria convocatoria para la rehabilitación y el mantenimiento de carreteras en toda Colombia.
Durante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en el que Valora Analitik es media partner, el funcionario detalló que saldrán para recibir postulación proyectos por el orden de $6,4 billones.
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Esas convocatorias se hará a través del sistema de información de contratación pública Secop, dijo en su presentación.
La estrategia de rehabilitación y mantenimiento plantea cubrir unos 5.000 kilómetros y 29 corredores viales en diferentes regiones colombianas.
Esos recursos saldrán de vigencias futuras de recursos propios que vienen de peajes para usarlos en la actualidad. Además, los anuncios se harán por lotes de seis convocatorias diarias para que las empresas del sector de infraestructura puedan participar.
El objetivo es que en el primer semestre de 2027 se pueda iniciar la ejecución después de la ejecución.
Ambiciosa meta para vías secundarias y terciarias
Por otro lado, Ostos dijo que el Gobierno Nacional se fijó como meta la construcción de 30.000 kilómetros dentro de un programa que se denominará “Caminos del Tigre”.
Se trata de una estrategia para mejorar o construir vías secundarias y terciarias para favorecer la movilidad y la competitividad en las regiones.
Agregó que para ese esquema el Gobierno y el Invías quieren establecer un esquema de asociaciones público-privadas APP que antes no se había aplicada para este tipo de vías.
Estrategia para la red vial nacional
El director del Invías no solo habló de vías regionales. Anunció que se establecerá una ruta de mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional y para ello establecerán corredores prioritarios a través de un documento Conpes que se encuentra en estructuración.
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