La llegada de Nate Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado de ese país. Aunque su nominación superó una votación en el Comité de Relaciones Exteriores, el senador republicano Mitch McConnell podría impedir que avance dentro de un paquete de confirmaciones previsto para el cierre del año.
El posible bloqueo estaría relacionado con las tensiones entre McConnell y Morris, quien durante su campaña al Senado por Kentucky lanzó críticas contra el legislador y lo calificó de “basura”. La decisión de McConnell aún no sería definitiva, pero su oposición podría complicar el trámite, en medio de una agenda legislativa con poco tiempo disponible.
El posible obstáculo tiene un origen político. Morris compitió en las primarias republicanas por el escaño de McConnell en el Senado y protagonizó una campaña en la que difundió un anuncio titulado Garbage Day. En la pieza, vestido como trabajador de aseo, lanzó una figura de cartón del senador a un camión de basura y lo calificó de “basura”. Durante su audiencia de confirmación, el senador John Curtis le preguntó si quería recomponer esa relación, pero Morris respondió que estaba orgulloso de la campaña que había realizado.
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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó su nominación el 18 de noviembre, con 13 votos a favor y ocho en contra. Sin embargo, ese aval no significa que Morris ya esté confirmado. El siguiente paso es la votación en el pleno del Senado, donde necesita obtener el respaldo de la mayoría.
La dificultad está en que la nominación podría quedar por fuera de un paquete de confirmaciones que el Senado busca tramitar antes de terminar el año. Si McConnell presenta una objeción, Morris tendría que ser sometido a una votación individual. No obstante, el calendario legislativo está limitado y podría no haber tiempo para realizarla. La oficina del senador señaló que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el paquete.
El visto bueno de Abelardo de la Espriella
En medio de este escenario, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a Morris por el avance de su nominación en el Comité de Relaciones Exteriores. En un mensaje publicado en su cuenta de X, destacó que el proceso abre el camino para que el país vuelva a tener un embajador estadounidense en propiedad, después de cuatro años, y manifestó su interés en fortalecer la relación bilateral.
El mandatario también señaló que espera profundizar la cooperación entre ambos países en asuntos comerciales, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el mensaje presidencial se produjo después del aval de la comisión y no implica que el Senado haya confirmado al diplomático.
¿Por qué Colombia lleva cuatro años sin embajador en propiedad?
El último embajador estadounidense en propiedad en Colombia fue Philip Goldberg, quien ocupó el cargo hasta 2022. Desde entonces, la representación diplomática ha estado a cargo de encargados de negocios.
En 2023, durante la administración de Joe Biden, fue nominada Jean Elizabeth Manes, pero su designación no llegó a concretarse. Posteriormente, Donald Trump propuso al empresario Dan Newlin, aunque tampoco asumió el cargo. Por esa razón, si Morris supera la votación del pleno, sería el primer embajador confirmado por el Senado estadounidense para Bogotá desde 2022.
¿Quién es Nate Morris?
Nathaniel “Nate” Morris tiene 46 años, es empresario y pertenece al Partido Republicano. Es fundador de Rubicon, una compañía dedicada a la gestión de residuos y el reciclaje, que dirigió durante más de 12 años. Bajo su liderazgo, la empresa realizó una operación valorada en US$2.000 millones para salir a bolsa en la Bolsa de Nueva York.
También es presidente y director ejecutivo de Morris Industries, un conglomerado privado de inversiones con sede en Lexington, Kentucky, y fundó Republic Financial, una compañía proveedora de productos de salud.
Morris estudió en la Universidad George Washington, Princeton y Oxford. Además de su trayectoria empresarial, ha tenido participación en la política republicana y buscó competir por el escaño de McConnell en el Senado, aunque se retiró de la contienda en mayo de 2026, después de que Trump le pidiera dar un paso al costado para respaldar a otro candidato. Posteriormente, el presidente estadounidense lo nominó para representar a su país en Colombia.
La confirmación de Morris sigue pendiente y su eventual llegada a Bogotá dependerá de que supere el trámite en el pleno del Senado. Mientras tanto, el posible desacuerdo con McConnell añade incertidumbre a una designación que el Gobierno colombiano considera importante para la relación diplomática con Estados Unidos.