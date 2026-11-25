El Black Friday se ha convertido en una oportunidad para que los consumidores busquen descuentos no solo en tecnología, ropa y electrodomésticos, sino también en experiencias y viajes. Para quienes quieren visitar a sus familias en Navidad, aprovechar unos días de descanso o comenzar a organizar las vacaciones de 2027, esta temporada puede representar una oportunidad para encontrar tiquetes aéreos a menor precio. En Colombia, varias aerolíneas se sumaron a la jornada con promociones para vuelos nacionales e internacionales.
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JetSMART, Wingo y LATAM anunciaron descuentos en rutas seleccionadas, con tarifas que parten de $45.600 por trayecto y ofertas para destinos de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
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Las campañas, sin embargo, tienen fechas de compra, periodos de viaje y condiciones diferentes. Por eso, antes de pagar, conviene revisar qué incluye cada tarifa, cuántos cupos están disponibles y cuáles son las fechas habilitadas para volar.
JetSMART y otras aerolíneas ofrecen vuelos nacionales desde $45.600
Una de las tarifas más bajas anunciadas para esta temporada corresponde a JetSMART, que activó su campaña Black SMART con descuentos de hasta 70 % en vuelos nacionales y de 18 % en rutas internacionales.
La promoción estará disponible entre el 24 y el 30 de noviembre de 2026. La aerolínea anunció tiquetes nacionales desde $45.600 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, mientras que los vuelos internacionales parten de $533.000.
Entre las rutas nacionales destacadas se encuentra Medellín–Barranquilla, desde $45.600, y Medellín–Cali, desde $62.500. Para quienes buscan salir del país, la compañía ofrece trayectos como Cali–Antofagasta desde $533.000, Medellín–Lima desde $547.900 y Cartagena–Lima desde $574.300. También hay conexiones a Santiago de Chile y Buenos Aires desde $636.248.
La campaña contempla, además, la posibilidad de acumular y redimir millas del programa AAdvantage. Según la ruta, los pasajeros podrán acumular entre 1.200 y 5.000 millas en algunos de los trayectos destacados.
Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, explicó que la campaña busca facilitar la planeación de viajes durante los próximos meses y ofrecer alternativas para quienes quieren reunirse con sus familias o preparar sus vacaciones: “Black SMART es una buena oportunidad para empezar a planear las próximas vacaciones, especialmente en una temporada en la que muchas personas buscan reunirse con sus familias o encontrar un regalo diferente para Navidad. Desde JetSMART queremos que más colombianos aprovechen esta campaña para anticipar sus compras, acceder a tarifas especiales y tener más alternativas para viajar durante los próximos meses”, señaló la directiva.
En cuanto a las fechas, las compras de vuelos nacionales estarán habilitadas desde el 24 de noviembre de 2026 a las 9:59 p. m. hasta el 30 de noviembre a las 8:00 a. m. Los viajes podrán realizarse entre el 10 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.
Para los vuelos internacionales, la ventana de compra comenzó el 24 de noviembre a las 10:00 p. m. y terminará el 30 de noviembre a las 8:00 a. m. El periodo para viajar irá del 22 de diciembre de 2026 al 20 de junio de 2027.
La aerolínea también anunció promociones relámpago, denominadas “Flash Promos”, con descuentos por tiempo limitado. Los interesados pueden consultar las condiciones y comprar en el sitio oficial de JetSMART.
Wingo ofrece vuelos desde $86.000 para viajar en 2027
Wingo también lanzó una nueva edición de BlackFly, su campaña de descuentos por Black Friday, con tarifas para viajar entre enero y agosto de 2027. La promoción estará vigente del 24 al 29 de noviembre.
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La aerolínea anunció vuelos nacionales desde $86.000 por trayecto en la ruta Bucaramanga–Medellín y tiquetes internacionales desde USD 117 entre Bogotá y Panamá. Entre las tarifas nacionales publicadas aparecen Bogotá–Medellín desde $97.337, Medellín–Barranquilla desde $98.104, Medellín–Cartagena desde $101.315, Cartagena–San Andrés desde $104.700, Bogotá–Cali desde $110.082 y Bogotá–Armenia desde $128.539.
Esta edición tiene un énfasis especial en Bucaramanga, desde donde los viajeros podrán encontrar tiquetes desde $86.000 hacia Medellín, $100.000 hacia Barranquilla, $106.000 hacia Cartagena y $117.000 hacia Santa Marta. La compañía indicó que actualmente cuenta con seis rutas directas desde esa ciudad: Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Aruba.
Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, explicó que la campaña también busca impulsar los viajes desde los mercados en los que opera la aerolínea: “Con BlackFly queremos que nuestros viajeros puedan anticipar sus próximas vacaciones y encontrar más oportunidades para descubrir los destinos que conectamos. Esta campaña también nos permite seguir impulsando mercados estratégicos y acercar nuestra propuesta de precios bajos a más personas”, afirmó.
En el mercado internacional también hay alternativas para quienes planean viajar al Caribe y Centroamérica. Wingo ofrece vuelos desde Barranquilla hacia Aruba desde USD 127; desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala desde USD 132 y hacia Santo Domingo desde USD 176.
Otra opción es Puerto Plata, en República Dominicana, con vuelos desde Bogotá desde USD 178 por trayecto. La aerolínea destaca este destino por sus playas, su historia y atractivos naturales como los 27 Charcos de Damajagua.
La promoción incluye además tarifas para viajeros que se desplacen hacia Colombia desde otros países: Valencia–Bogotá desde USD 65, Panamá Pacífico–Cartagena desde USD 77, Ciudad de Guatemala–Medellín desde USD 82 y Santo Domingo–Medellín desde USD 139.
Los tiquetes se pueden consultar y comprar en Wingo hasta el 29 de noviembre, para viajar entre enero y agosto de 2027. La empresa advirtió que los precios son tarifas de referencia por trayecto y que la disponibilidad está limitada a 100 sillas por ruta promocionada o hasta agotar existencias. Por tanto, el valor puede cambiar según los cupos disponibles y las condiciones de la campaña.
LATAM anuncia descuentos de hasta 63 % en vuelos nacionales e internacionales
La tercera compañía que anunció promociones es LATAM Airlines Colombia, que puso en marcha la campaña “Cambia la rutina por un nuevo paisaje”, con descuentos de hasta 63 % en tiquetes para destinos nacionales e internacionales.
La promoción estará disponible entre el 24 y el 27 de noviembre de 2026 y contempla tarifas finales por trayecto en rutas seleccionadas. En Colombia, los viajeros podrán encontrar vuelos desde Medellín hacia Cali por $71.810, desde Cali hacia Medellín por $79.460 y desde Bogotá hacia San Andrés por $98.600.
Para quienes buscan viajar fuera del país, la oferta incluye tiquetes desde Bogotá hacia Quito desde USD 169 y hacia Caracas desde USD 200, con descuentos de hasta 37 %. También se ofrecen vuelos entre Medellín y São Paulo, vía Bogotá, desde USD 302, con una reducción de hasta 12 %.
La campaña no se limita a los tiquetes en clase económica. LATAM informó que también tendrá descuentos en su cabina Premium LATAM y promociones de LATAM Travel para paquetes turísticos, hoteles, alquiler de vehículos y asistencia en viaje.
Los clientes podrán acumular o canjear Millas LATAM Pass en pasajes y productos seleccionados. Las alternativas de pago combinando dinero y millas están sujetas a las reglas del programa de viajero frecuente. Las compras se pueden realizar hasta el 27 de noviembre mediante el sitio web de LATAM, su aplicación o agencias de viajes.
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Aunque las promociones pueden ayudar a reducir el costo de un viaje, los precios anunciados corresponden a rutas y condiciones específicas. Una tarifa publicada como “desde” no significa que todos los vuelos de esa ruta estén disponibles al mismo valor.