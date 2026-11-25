Los temas relacionados con Colpensiones suelen generar inquietud entre los colombianos. No es para menos: los aportes que se hacen durante la vida laboral son los que permiten construir el derecho a una pensión y cualquier novedad sobre su pago, reconocimiento o cobro puede tener consecuencias para trabajadores y empleadores.
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Una de esas discusiones llegó al Consejo de Estado, que acaba de pronunciarse sobre el cobro de aportes pensionales que llevaban varios años pendientes. La decisión resulta relevante porque aclara desde cuándo debe contarse el plazo de cinco años que tiene la administradora para adelantar una acción de cobro coactivo.
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El caso analizado corresponde a una deuda atribuida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional de Bucaramanga, por aportes relacionados con cientos de servidores judiciales. Colpensiones buscaba recuperar valores correspondientes a periodos que se remontaban hasta 2001, mientras que la entidad pública alegaba que parte de esas obligaciones ya había prescrito.
En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado le dio la razón a Colpensiones en el punto relacionado con la prescripción. La corporación concluyó que, para este caso, el término de cinco años no debía contarse directamente desde los meses en que se dejaron de pagar los aportes, sino a partir de los actos administrativos que determinaron la deuda.
Esto significa que el paso de varios años desde el periodo en que se originó una obligación no necesariamente impide que Colpensiones adelante su cobro. Sin embargo, el alcance de la sentencia tiene condiciones específicas y no significa que la entidad pueda reclamar cualquier deuda sin límite de tiempo.
¿Qué encontró el Consejo de Estado sobre los aportes pendientes a Colpensiones?
La controversia comenzó con dos liquidaciones certificadas de deuda expedidas por Colpensiones. La primera, identificada como AP-00213492, fue emitida el 30 de abril de 2019 e incluía periodos comprendidos entre enero de 2001 y julio de 2010.
La segunda, con referencia AP-00218965, fue expedida el 17 de mayo de 2019 y contemplaba obligaciones entre enero de 2013 y diciembre de 2017. En ambos casos, la administradora identificó valores que, a su juicio, quedaron pendientes por omisiones o diferencias en los pagos de aportes pensionales.
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Las liquidaciones quedaron ejecutoriadas el 28 de junio y el 5 de julio de 2019, respectivamente. Posteriormente, Colpensiones expidió el 15 de abril de 2021 un mandamiento de pago para iniciar el cobro coactivo, que fue notificado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 16 de septiembre de ese año.
La entidad pública se opuso al cobro. Entre sus argumentos sostuvo que algunas obligaciones eran demasiado antiguas y que, por tanto, ya había transcurrido el plazo legal para exigir su pago. También cuestionó la forma en que se habían calculado los valores y señaló que algunos aportes sí se habían cancelado o correspondían a situaciones laborales que debían revisarse.
El Tribunal Administrativo de Santander, en una decisión de primera instancia del 30 de noviembre de 2023, había declarado prescrita la acción de cobro frente a la primera liquidación certificada y encontró que también existía una indebida tasación de la deuda.
Colpensiones apeló esa determinación. La discusión llegó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que revisó las reglas aplicables a este tipo de obligaciones y modificó la decisión inicial en lo relacionado con la prescripción.
El aspecto clave de la sentencia es entender por qué Colpensiones puede reclamar aportes de periodos antiguos. La administradora sostenía que las acciones de cobro de los aportes a seguridad social eran imprescriptibles, debido a su relación con los derechos pensionales de los afiliados. Sin embargo, el Consejo de Estado no acogió esa interpretación general. En su lugar, determinó que el procedimiento de cobro coactivo de estas obligaciones debe atender las reglas del Estatuto Tributario.
La corporación explicó que los aportes parafiscales destinados a la seguridad social tienen naturaleza tributaria para efectos del procedimiento de cobro. Por eso, en este asunto se aplica el artículo 817 del Estatuto Tributario, que establece un término de cinco años para la prescripción de la acción de cobro.
La norma contempla distintos momentos desde los cuales se cuenta ese plazo, entre ellos la fecha de ejecutoria del acto administrativo que determina la obligación. En el caso estudiado, el Consejo de Estado consideró que las liquidaciones certificadas de deuda fueron los actos que establecieron los valores adicionales que Colpensiones reclamaba.
La sentencia explicó que esas liquidaciones modificaron los valores que la entidad empleadora había reportado en sus planillas. En palabras de la corporación, fue con su expedición que la entidad tuvo conocimiento de una obligación adicional a la que había autodeclarado en los periodos correspondientes.
Por eso, la Sección concluyó que el término de cinco años debía analizarse a partir de la determinación administrativa de la deuda y no simplemente desde los meses antiguos a los que correspondían los aportes. Además, el fallo tuvo en cuenta que el mandamiento de pago fue notificado el 16 de septiembre de 2021. El artículo 818 del Estatuto Tributario establece que la notificación de ese mandamiento interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro.
La corporación concluyó que, entre la ejecutoria de las liquidaciones de 2019 y la notificación del mandamiento de pago en 2021, no habían transcurrido los cinco años. Por esa razón, no era procedente declarar prescrita la acción de cobro en este caso.
Suponga que un empleador dejó de pagar o reportó de manera incompleta aportes pensionales correspondientes a varios meses de años anteriores. Si Colpensiones identifica la inconsistencia y expide posteriormente una liquidación certificada que determina cuánto se adeuda, el plazo para ejercer el cobro no necesariamente empieza a correr desde el primer mes en que se presentó el incumplimiento.
De acuerdo con el criterio aplicado en esta sentencia, debe revisarse cuándo quedó ejecutoriado el acto administrativo que determinó la obligación y si, antes de que se cumplan los cinco años, ocurrió alguna circunstancia que interrumpa el término, como la notificación del mandamiento de pago.
Así, una deuda que se originó varios años atrás podría seguir siendo exigible si el procedimiento administrativo y los plazos legales se desarrollaron dentro de las condiciones previstas en la ley.
Esto no quiere decir que cualquier cobro antiguo sea válido. Cada caso requiere revisar los periodos reclamados, la existencia y firmeza de los actos que determinaron la deuda, las notificaciones y las posibles causas de interrupción de la prescripción.
¿La sentencia significa que Colpensiones puede cobrar cualquier aporte antiguo?
No. La decisión debe leerse dentro del proceso específico que resolvió el Consejo de Estado. La controversia involucró a una entidad pública en su condición de empleadora y obligaciones relacionadas con los aportes de sus servidores.
Por lo tanto, no se trata de una orden general para que todos los trabajadores o afiliados paguen aportes de años anteriores, ni de una autorización para que Colpensiones ignore los términos legales. Tampoco establece que cualquier deuda pensional sea imprescriptible.
La sentencia sí deja una distinción importante: una cosa es el derecho de una persona a reclamar su pensión y otra diferente es el procedimiento que utiliza una administradora para cobrarle a un empleador los aportes que considera pendientes.
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El Consejo de Estado recordó que la imprescriptibilidad se predica del derecho a la pensión y de las prestaciones periódicas en los términos desarrollados por la jurisprudencia, pero eso no significa que todas las actuaciones de cobro estén por fuera de las reglas de prescripción. En consecuencia, el plazo de cinco años para la acción de cobro debe examinarse conforme a las normas aplicables y a las particularidades de cada expediente. Lea el fallo completo haciendo clic en este enlace.