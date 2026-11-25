El Gobierno de Abelardo de la Espriella rechazó el pronunciamiento de más de 70 parlamentarios del Reino Unido sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y lo calificó como una interferencia en los asuntos internos de Colombia.
A través de un comunicado publicado este 25 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad con la declaración de los legisladores británicos y sostuvo que este tipo de pronunciamientos desconoce los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
La controversia se produce por las preocupaciones expresadas por los parlamentarios frente al rumbo de la implementación del acuerdo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, particularmente en aspectos relacionados con la justicia transicional, la financiación de los compromisos de paz y las garantías para los firmantes.
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En la declaración, difundida el 23 de noviembre en el marco del décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, los parlamentarios señalaron que los beneficios del pacto se reflejan en los derechos de las víctimas y en el fortalecimiento de la democracia colombiana. Sin embargo, manifestaron su «profunda preocupación» por las decisiones de la actual administración.
Entre sus principales cuestionamientos está la postura del presidente frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según los firmantes, Abelardo de la Espriella ha calificado el modelo de justicia transicional como un «sistema de impunidad» y ha prometido encarcelar a antiguos integrantes del secretariado de las Farc, lo que, a su juicio, desconocería los compromisos establecidos en 2016.
También advirtieron sobre posibles retrocesos institucionales. En particular, cuestionaron la disolución de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y señalaron que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) permanece sin ser convocada, mientras algunos cargos clave para coordinar el cumplimiento de lo pactado continúan vacantes.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la financiación del proceso de paz. Los parlamentarios alertaron sobre los recortes presupuestarios previstos para 2027, que, según advirtieron, podrían afectar compromisos relacionados con la formalización de tierras, la transformación de territorios afectados por el conflicto, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política.
A esto se suma su rechazo a la solicitud que hizo el Gobierno colombiano el pasado 12 de octubre para retirar del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas el seguimiento al componente de reforma rural integral del Acuerdo de Paz. Para los legisladores, eliminar esa supervisión internacional podría debilitar uno de los ejes fundamentales del pacto, que busca atender las causas estructurales del conflicto armado.
Los firmantes también expresaron preocupación por el asesinato de más de 500 antiguos combatientes de las FARC desde la firma del acuerdo en 2016 y defendieron la continuidad de la JEP. En su declaración destacaron que esta jurisdicción investiga más de 200.000 delitos, atiende a cerca de 600.000 víctimas y ha emitido más de 3.600 resoluciones.
Frente a estas observaciones, la Cancillería sostuvo que los pronunciamientos de legisladores extranjeros desconocen los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también aseguró que las decisiones de la actual administración sobre la implementación del Acuerdo de Paz se han adoptado en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y mediante una cooperación estrecha con ese organismo y su Misión de Verificación en Colombia.