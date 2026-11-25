Confecámaras destinará $32.582 millones, equivalentes al 86,7 % de su presupuesto de egresos para 2026, a funciones misionales y servicios dirigidos a las cámaras de comercio del país. El presupuesto total aprobado por la Junta Directiva para este año asciende a $37.594 millones.
La distribución fue presentada por Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente ejecutivo de Confecámaras, durante el primer balance público de gestión de la entidad, denominado “Hechos que Cuentan”, en el que expuso los avances de su primer año al frente de la organización.
De acuerdo con las cifras divulgadas por la Confederación, $15.935 millones corresponden a funciones misionales y servicios a las cámaras financiados con la remuneración del Registro de Garantías Mobiliarias, mientras que otros $16.647 millones se destinan a servicios para estas entidades.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El 13,3 % restante del presupuesto, equivalente a $5.012 millones, corresponde a la operación del Registro de Garantías Mobiliarias.
Confecámaras fortalece sus controles financieros
La entidad también explicó que, en julio de 2025, la Contraloría General de la República le informó que estaba sujeta a control fiscal por el recaudo de la tasa del Registro de Garantías Mobiliarias.
Ese escenario llevó a Confecámaras a fortalecer sus mecanismos de gestión financiera, diferenciación contable y presupuestal, control interno y seguimiento de costos.
El registro, que administra la Confederación, ha respaldado más de dos millones de créditos a empresarios, trabajadores independientes y personas naturales desde 2014 y hasta junio de 2026. El 91 % de las empresas beneficiadas son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La función de Confecámaras consiste en administrar el registro, dar publicidad a las garantías y permitir su consulta. La evaluación y aprobación de los créditos, precisó la entidad, corresponden a los financiadores.
Servicios y acompañamiento a las cámaras de comercio
Entre enero y octubre de 2026, Confecámaras prestó 17.950 servicios especializados, que representaron más de 30.000 horas de acompañamiento jurídico, registral, tecnológico y empresarial.
En materia tecnológica, el Sistema Integrado de Información (SII) respalda la operación registral de 52 cámaras de comercio, mientras que el portal del Registro Único Empresarial y Social (RUES) recibió 45,2 millones de consultas durante ese periodo. Además, la Confederación consolidó más de 450 criterios jurídico-registrales unificados mediante el Convenio RUES.
En fortalecimiento empresarial, Confecámaras y las cámaras movilizaron conjuntamente $6.517 millones para 93 proyectos que beneficiaron a más de 5.100 empresarios durante 2026.
Adicionalmente, ocho programas implementados por 45 cámaras atendieron a 14.000 unidades productivas, organizaciones y empresas en procesos de formalización, comercialización, innovación, asociatividad e internacionalización.
Por otra parte, Red Clúster Colombia reúne 169 iniciativas en 28 departamentos. De ese total, el 76 % son lideradas por las cámaras de comercio y buscan promover la cooperación entre empresas, el desarrollo de proveedores, la innovación y el acceso a mercados.