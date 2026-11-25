A octubre de 2026, el saldo de la deuda pública en Colombia se ubicó en $1.200 billones, lo que equivale al 62,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026, según los datos del Ministerio de Hacienda.
El indicador, que mide el tamaño del endeudamiento del Gobierno en relación con la economía, pasó del 61,4 % del PIB en septiembre al 62,2 % del PIB el mes pasado, lo que significa que aumentó 80 puntos básicos (pb).
En consecuencia, el monto aumentó unos $14,7 billones frente a los $1.185 billones reportados en septiembre de este año. Así mismo, al compararla con octubre de 2025 ($1.180 billones), se observa un incremento nominal de unos $19,6 billones.
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El analista de la Universidad EAFIT, Diego Montañez, destacó que se han registrado tres meses consecutivos de aumentos y que frente a julio la deuda ha subido casi $40 billones, «del tamaño de lo que se busca con la ley de rescate económico».
Comportamiento de la deuda interna y externa
Por composición, el perfil de deuda pública se desglosa en un 48,7 % del PIB que corresponde a deuda interna y un 13,5 % que se refiere a deuda externa.
Con corte a octubre de 2026, la deuda interna alcanzó los $938,8 billones, representando el 78,2 % del total. Frente a septiembre de este mismo año ($928,2 billones) creció en $10,5 billones y respecto a octubre de 2025 ($812,5 billones) aumentó en $126,2 billones.
Por su parte, la deuda externa se ubicó en $261,5 billones en el mismo periodo, equivalente al 21,8 % del total. En comparación con septiembre de 2026 ($257,1 billones), subió en $4,3 billones, aunque frente a octubre de 2025 ($368,09 billones) muestra una reducción de $106,6 billones.
Evolución de la deuda pública en 2026
En el transcurso de 2026, la deuda total pasó de $1.205 billones en enero a un mínimo en el periodo de $1.160 billones en julio, antes de retomar una trayectoria ascendente en agosto ($1.169 billones), septiembre ($1.185 billones) y octubre ($1.200 billones).
Durante este mismo lapso, la participación de la deuda interna dentro del total pasó del 69,75 % en enero de 2026 al 78,22 % en octubre de 2026, mientras que la de la deuda externa varió del 30,25 % al 21,78 %.
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