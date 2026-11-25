La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia es un eje central del Gobierno, a través del Fondo Milagro y su nueva gerencia, a cargo de Luis Felipe Henao, junto a otras entidades departamentales y municipales y el sector privado.
Este fue el tema del primer panel del 23° Congreso Nacional de Infraestructura, que reunió a Henao con los gobernadores del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y de Antioquia, Andrés Julián Rendón, además del presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle. Los participantes plantearon cómo debe ser la hoja de ruta para recuperar los territorios.
Henao explicó que la reconstrucción tendrá cuatro ejes de trabajo: ejecución, transparencia y eficiencia, con una concentración de recursos en vivienda, salud, educación e infraestructura. Estos sectores recibirán el 77 % de los recursos del Fondo.
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El gerente señaló que la magnitud de los daños incluye 256.000 viviendas averiadas, 51.000 destruidas y 502 centros de salud afectados, además de daños importantes en infraestructura.
Sin embargo, advirtió que la reconstrucción no puede limitarse a la entrega de viviendas, sino que debe contemplar la recuperación de los ingresos de las familias. Para ello, indicó que buscarán llegar al sector productivo a través de las cámaras de comercio.
Sobre la financiación, Henao explicó que las necesidades de reconstrucción se estiman en $54 billones, mientras que el Fondo Milagro cuenta con $15,3 billones. Esto significa que, por cada cuatro pesos requeridos, actualmente hay uno disponible.
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Ante esa brecha, señaló que se necesitará la participación de las gobernaciones, los municipios y el sector privado, además de los recursos del Fondo. En el caso de las entidades territoriales, mencionó las regalías y los recursos propios como fuentes para complementar la financiación.
El funcionario también anunció que publicarán una carta con los principios de transparencia del Fondo. Aunque este cuenta con mecanismos expeditos de contratación, dijo que incorporarán herramientas de seguimiento como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Henao aclaró que no administrará directamente los recursos de las donaciones privadas, sino que coordinará la ejecución para garantizar que se utilicen adecuadamente. Como ejemplo, mencionó los 50 proyectos que se están ejecutando en Chocó y las 1.000 viviendas que construye Grupo Argos, para los cuales se trabaja en la priorización de las intervenciones.
Grupo Argos entregará el primer barrio reconstruido en diciembre
Por su parte, Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, explicó que la compañía decidió participar en la reconstrucción luego de dimensionar el impacto del terremoto sobre más de 240.000 familias que perdieron sus viviendas.
El directivo señaló que la empresa llevaba más de diez años trabajando en métodos constructivos para desarrollar soluciones de vivienda rural y hacer más accesible la vivienda en las ciudades. Con esas capacidades, decidió acelerar la primera fase de la reconstrucción mediante la iniciativa Adopta un Hogar, con la que busca construir al menos 1.000 viviendas dignas y sismorresistentes.
Calle indicó que el programa ya cuenta con cerca de 7.000 donantes, entre empresas y personas naturales, y que comenzó a entregar viviendas en menos de dos meses desde su lanzamiento.
Uno de los principales hitos será la entrega, el próximo 20 de diciembre, del primer barrio reconstruido en el país. Se trata de un conjunto de 92 viviendas en el corregimiento de El Dos, en Chocó, que llevará el nombre de Barrio Milagro de Dios, elegido por la comunidad, que también participó en la definición de los diseños.
El presidente de Grupo Argos agregó que la compañía tiene capacidad para desarrollar otros cuatro barrios en distintos municipios de Chocó y que también podría realizar intervenciones de este tipo en el Valle del Cauca.
Calle destacó que la coordinación entre el Gobierno, las empresas y las comunidades permite acelerar las soluciones para las familias afectadas. Asimismo, hizo un llamado a aprovechar el mecanismo de Obras por Impuestos y evitar que se pierdan los $200.000 millones de cupo disponibles en la vigencia actual. Para ello, invitó a formular más proyectos y señaló que hay contribuyentes dispuestos a participar.
Valle del Cauca estima en $9 billones la reconstrucción
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que la dimensión de los daños en el departamento es considerable. Según indicó, la reconstrucción en el Valle podría costar $9 billones, mientras que la afectación total en la región, incluida Cali, se estima en $19 billones. Añadió que las cifras siguen aumentando a medida que avanzan las evaluaciones.
Toro indicó que 26.000 viviendas quedaron en condiciones no habitables y que el 35 % de las personas más afectadas en el departamento son adultos mayores.
Frente a este panorama, explicó que el primer paso fue priorizar las zonas y las familias que requieren atención. En ese contexto, mencionó un convenio con Grupo Argos para la reconstrucción de 200 viviendas en el norte del Valle.
Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó que el mecanismo de Obras por Impuestos debe ajustarse para facilitar la participación del sector privado en la reconstrucción.
Según explicó, actualmente este instrumento está limitado a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), por lo que consideró necesario regularlo para permitir la concurrencia de empresas de otros sectores y ampliar las posibilidades de financiación de los proyectos.