Un centro comercial virtual para los negocios de barrio, un café de especialidad del sur del Huila y una línea de joyería hecha con papel que no se recicla son los ganadores de la segunda edición de los Premios +50 Emprende Colombia, que reconocen el talento emprendedor de las personas mayores de 50 años en el país.
La ceremonia de premiación se realizó el martes 24 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Medellín. La iniciativa está liderada por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA, junto con 02:59 Films, y cuenta con el apoyo de MentorDay, la UPB y Valora Analitik.
«Estamos muy satisfechos con los resultados de esta segunda edición de los Premios +50 Emprende Colombia. Hemos superado ampliamente las metas que nos propusimos después de nuestra primera experiencia, lo que demuestra el potencial y la relevancia que está adquiriendo esta iniciativa», afirmó Francisco Maya Lopera, director (e) del CTA.
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Los ganadores
- Primer lugar – Virtualisimo: Juan Carlos López Aristizábal (63 años), de Bello, Antioquia, creó un centro comercial virtual que conecta tiendas, pequeños negocios, profesionales y prestadores de servicios con las personas que buscan productos y soluciones en su barrio o municipio. Recibió un premio de 15 millones de pesos.
- Segundo lugar – Café Nominado Reserva: Rocío Beltrán López (58 años), de Suaza, Huila, cultiva, procesa y comercializa cafés de especialidad, como Geisha y Borbón Rosado, para agregar valor a la producción local y formar a jóvenes de su comunidad. Recibió 10 millones de pesos.
- Tercer lugar – ARPA Arte con Papel: Maritza Moreno Cortés (53 años), de Tocancipá, Cundinamarca, elabora joyería artesanal con papel de un solo uso que normalmente no se recicla, mediante técnicas de cestería. Recibió 5 millones de pesos.
Una convocatoria que crece
La segunda edición recibió 96 postulaciones de 12 departamentos y Bogotá D. C., un 48 % más que las 65 de la primera edición. El 74 % de los inscritos fueron mujeres (71) y el 26 %, hombres (25). La edad promedio fue de 59,4 años (59,1 en las mujeres y 60,1 en los hombres), en un rango que va de los 50 a los 73 años.
Tras una evaluación técnica de especialistas del CTA y de la UPB, diez emprendimientos de Bogotá, Huila, Cundinamarca, Nariño y Antioquia llegaron a la final. Cada uno presentó su propuesta en un pitch de cinco minutos ante el jurado.
«Los proyectos finalistas son verdaderamente maravillosos y constituyen una muestra de la capacidad, creatividad, talento y determinación de los colombianos para convertir su experiencia y conocimiento en nuevas iniciativas empresariales. Cada uno de estos emprendimientos demuestra que después de los 50 años hay mucho por crear, aportar e innovar», señaló Fernando Lallana, creador y director internacional de los Premios +50 Emprende.
Lallana agregó: «Estoy muy satisfecho y gratamente sorprendido por la acogida que han tenido los Premios +50 Emprende en Colombia. La respuesta que hemos encontrado demuestra que existe un enorme potencial emprendedor en esta generación y que iniciativas como esta son necesarias para visibilizarlo, impulsarlo y conectarlo con nuevas oportunidades. Es muy inspirador comprobar cómo esta iniciativa sigue creciendo y cómo Colombia está acogiendo con tanto entusiasmo una apuesta que reconoce el valor de la experiencia y el enorme potencial de la economía plateada».
El panel de jurados estuvo integrado por Andrés Felipe Posada Zapata, jefe ambiental de la Fábrica de Licores de Antioquia; Belkis Torres Osorio, directora de la Escuela de Salud y Cuidado de CESDE; Juan David Urrego Restrepo, presidente del grupo EL COLOMBIANO; María Antonieta Restrepo Hurtado, miembro de la Junta Directiva de Valora Analitik; Nathalia Vélez López de Mesa, vicerrectora académica de la Universidad EIA, y Viviana Uribe Correa, gerente de Envejecimiento y Longevidad en Comfama.
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Aliados que hicieron posible esta edición
- MentorDay, plataforma de acompañamiento empresarial financiada por la Unión Europea, entregó a cada uno de los diez finalistas una beca valorada en 1.500 euros. Con ella, cada emprendedor contará durante un año con un mentor para crear o consolidar su modelo de negocio.
- La Universidad Pontificia Bolivariana fue la sede de la ceremonia y participó, con especialistas, en la evaluación técnica de las postulaciones.
- Valora Analitik acompañó la iniciativa como medio aliado.
- 02:59 Films, productora del largometraje que inspiró los premios, impulsa la iniciativa junto con el CTA.
Una apuesta por la economía plateada
«Para el CTA, impulsar la economía plateada es una apuesta estratégica. Creemos que el conocimiento se enriquece con la experiencia y que reconocer, conectar y potenciar el talento de las personas mayores de 50 años significa abrir nuevas oportunidades para la sociedad», explicó Maya Lopera. «Apostarle a esta economía también es conectar con nuestro propósito superior: generar bienestar en la sociedad, acelerando la transición hacia sociedades más sostenibles. Estamos convencidos de que la experiencia, el talento y la capacidad emprendedora de esta generación tienen mucho que aportar a ese propósito».
Sobre los premios
Los Premios +50 Emprende nacieron en España en 2019, creados por Fernando Lallana e inspirados en el largometraje Abuelos, nunca es tarde para emprender, dirigido por Santiago Requejo y producido por 02:59 Films. En 2025, el CTA los trajo a Colombia como parte de su estrategia Generación Silver, enfocada en la economía plateada.