Con capacidades integradas de conectividad, nube, ciberseguridad y servicios administrados, Tigo Business acompaña a grandes corporaciones y entidades del Gobierno en los desafíos de operar, protegerse y evolucionar. En este tipo de entidades y organizaciones, la tecnología va mucho más allá de conectar equipos o habilitar plataformas; es parte esencial de la continuidad de los servicios, la coordinación de las operaciones y la capacidad de responder a las necesidades de clientes, usuarios y ciudadanos.
Así, en organizaciones con presencia en distintas regiones, múltiples sedes y procesos cada vez más interdependientes, los desafíos tecnológicos también crecen en escala y complejidad. Mantener la operación conectada, proteger la información y gestionar infraestructuras diversas requiere capacidades que trabajen de manera integrada y puedan evolucionar junto con las necesidades de cada organización.
Con esa visión, Tigo Business reúne capacidades de telecomunicaciones y tecnologías de la información para acompañar a organizaciones que necesitan administrar entornos complejos. Su oferta integra conectividad fija y móvil, redes definidas por software, nube, centros de datos, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), comunicaciones empresariales y servicios administrados.
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Más que una suma de soluciones, esta integración busca responder a los retos concretos de las grandes operaciones hoy en día.
Conectividad que integra sedes, equipos y procesos
Para una organización con operación distribuida, la conectividad es una condición para coordinar sus actividades y mantener disponibles las herramientas que soportan el negocio o la prestación de servicios. Tecnologías como SD-WAN y SD-LAN permiten centralizar la administración de las redes corporativas y optimizar el funcionamiento de aplicaciones críticas en diferentes sedes.
Esta infraestructura se complementa con servicios empresariales de voz y datos móviles, dirigidos a equipos comerciales, técnicos y operativos que necesitan mantenerse conectados y acceder a sus herramientas de trabajo desde distintas ubicaciones.
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Infraestructura flexible y protección para la continuidad
La evolución de las operaciones también exige flexibilidad para gestionar aplicaciones, plataformas y volúmenes crecientes de información. Tigo Business ofrece servicios de nube híbrida y multicloud, que incluyen Tigo Cloud en Colombia .
Estas capacidades contemplan conectividad directa y segura, así como acompañamiento en procesos de migración, operación y protección de cargas críticas. Los servicios de data center, entre ellos hosting dedicado y colocation, complementan la oferta para organizaciones que requieren alojar sus sistemas en entornos con estándares de seguridad y disponibilidad, y conectar su infraestructura local con plataformas en la nube.
La protección de la información es igualmente determinante. Tigo Business ofrece servicios de ciberseguridad para infraestructuras alojadas en la nube y en las instalaciones de los clientes, con capacidades de monitoreo, detección y respuesta ante amenazas. Estas capacidades buscan fortalecer la seguridad de los entornos tecnológicos y contribuir a reducir riesgos que puedan afectar la continuidad de las operaciones.
Información y colaboración para gestionar mejor
En sectores productivos y entidades públicas, la digitalización también transforma la gestión de activos, infraestructura y procesos físicos. Las soluciones de Internet de las Cosas (IoT) permiten conectar dispositivos, recopilar información y hacer seguimiento de activos, con aplicaciones en actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios.
El portafolio incluye conectividad gestionada para dispositivos IoT, seguimiento de activos e integración de capacidades de seguridad y gestión para entornos distribuidos. Estas herramientas permiten disponer de información sobre diferentes componentes de la operación y utilizarla en los procesos de seguimiento y gestión.
Asimismo, los servicios de voz, videollamadas y mensajería en la nube facilitan la colaboración entre equipos ubicados en distintos lugares y la comunicación con clientes, proveedores y usuarios.
Acompañamiento especializado para operaciones complejas
La administración de múltiples plataformas tecnológicas representa un desafío para las áreas de TI, que deben responder a necesidades operativas diversas y mantener el funcionamiento de infraestructuras cada vez más interconectadas. Para acompañar esta gestión, Tigo Business incorpora servicios profesionales y administrados en infraestructura de TI y telecomunicaciones, redes, seguridad, nube y servicios móviles, con acompañamiento especializado y operación 24/7.
Para las grandes corporaciones y las entidades del Gobierno, contar con un aliado que integre estas capacidades significa tener una oferta que puede acompañar distintos frentes de su evolución tecnológica: desde la conectividad de sus sedes y equipos hasta la gestión de sus entornos de nube, la protección de su información y la administración de sus plataformas.
Así, Tigo Business busca acompañar a las organizaciones en un desafío central: mantener sus operaciones conectadas y protegidas hoy, mientras desarrollan las capacidades tecnológicas que necesitan para responder al mañana.