La expansión de la inteligencia artificial está transformando las necesidades energéticas de los centros de datos. Para Colombia, el desafío no consiste únicamente en atraer nuevas inversiones digitales, sino en garantizar que exista infraestructura eléctrica capaz de acompañar su crecimiento.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los centros de datos consumieron cerca de 415 TWh de electricidad en 2024, alrededor del 1,5 % de la demanda eléctrica mundial. La entidad proyecta que este consumo podría superar los 900 TWh en 2030.
Este crecimiento pone la conexión eléctrica en el centro de la conversación. Las instalaciones requieren capacidad suficiente, suministro confiable y una infraestructura que pueda adaptarse a futuras ampliaciones. Por eso, la planeación de subestaciones y transformadores debe comenzar desde las primeras etapas de cada proyecto.
De la red al centro de datos: planear para energizar más rápido
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Para Javier Reyes, key account manager de Hitachi Energy, uno de los principales retos está en simplificar y acelerar el despliegue de la infraestructura eléctrica. Las subestaciones modulares y las soluciones prefabricadas pueden facilitar este proceso al integrar equipos y estandarizar parte de la ingeniería, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.
El objetivo es que los centros de datos y los fabricantes trabajen conjuntamente para desarrollar soluciones más estandarizadas. Esta coordinación puede ayudar a reducir complejidades de diseño y hacer más predecibles algunas etapas de implementación.
La planeación también debe contemplar los procesos de conexión, los permisos aplicables y las consideraciones ambientales y sociales. Anticipar estos factores permite coordinar mejor el desarrollo de la infraestructura con los tiempos de construcción de las instalaciones digitales.
Eficiencia y sostenibilidad desde el diseño
La infraestructura no solo debe estar disponible a tiempo: también debe responder a las exigencias de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad durante su vida útil.
Tecnologías como los transformadores con fluidos aislantes de origen vegetal y las soluciones de alta tensión libres de SF6 ofrecen alternativas para reducir determinados impactos ambientales. Su pertinencia depende de las necesidades operativas y del diseño de cada instalación.
A esto se suma la evolución de las arquitecturas eléctricas para centros de datos de inteligencia artificial, que demanda nuevas formas de integrar y gestionar la energía desde la red hasta los equipos informáticos.
Reyes indica que habilitar esta nueva generación de centros de datos exige pensar en la energización como un sistema integrado, no como una suma de equipos independientes.
Una oportunidad que exige coordinación
Los retos de disponibilidad y eficiencia energética también son relevantes para industrias de alto consumo, como la minería y los metales. Aunque cada sector tiene necesidades particulares, todos requieren una infraestructura confiable que acompañe su crecimiento.
Para Colombia, desarrollar el potencial de los centros de datos implicará coordinar inversión, planeación eléctrica, conexión a la red e innovación tecnológica. Reyes concluye que la capacidad de anticiparse a esas necesidades será clave para que el crecimiento digital pueda materializarse de manera confiable y sostenible.