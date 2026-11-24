Alquería invirtió más de $700 millones en asistencia técnica, innovación y soluciones para mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas ganaderos vinculados al programa Vaca Madrina. Durante ese mismo año, los productores participantes aumentaron 18 % su producción total de leche.
El programa también trabaja en la conservación de los ecosistemas. Alquería reportó 885 hectáreas de bosque conservadas y 113 hectáreas en procesos de restauración, como parte de sus iniciativas de ganadería sostenible.
Estos resultados hacen parte de una estrategia que busca que la producción de leche y la conservación del territorio avancen de manera conjunta. Alquería acompaña a los productores para que mejoren el manejo de las áreas destinadas a la ganadería y reduzcan la presión que la expansión de esta actividad puede generar sobre los bosques.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Esta estrategia está relacionada con el Acuerdo Cero Deforestación y No Transformación de Páramos para la cadena láctea, al que Alquería se adhirió en Colombia. El compromiso busca avanzar hacia una cadena de abastecimiento que conozca el origen de la leche, identifique riesgos de deforestación y trabaje con los productores para proteger los ecosistemas.
La deforestación representa uno de los riesgos ambientales asociados a la expansión de la actividad agropecuaria. Por eso, Alquería busca que el crecimiento de la producción no dependa necesariamente de incorporar nuevas áreas a la ganadería, sino de mejorar la productividad de los terrenos que los productores ya utilizan.
Destacado: Aerocivil anuncia estudio en Valle del Cauca para producir combustible de aviación sostenible en Colombia
Así transforma Alquería la ganadería en el Cesar
Uno de los territorios donde Alquería desarrolla este trabajo es el sur del Cesar, una región donde el bosque seco tropical constituye uno de los principales focos de conservación del programa Vaca Madrina.
En esta zona, Alquería acompaña a los productores en la adopción de prácticas que permiten mejorar el manejo de sus fincas y conservar los recursos naturales. El programa combina asistencia técnica y formación con soluciones orientadas al manejo sostenible del suelo, el agua y la biodiversidad.
El programa también desarrolla acciones para proteger y recuperar el bosque seco tropical. Las 885 hectáreas de bosque conservadas y las 113 hectáreas en restauración reportadas en el departamento del César hacen parte de las acciones de Alquería para mantener y recuperar áreas naturales en los territorios donde acompaña a los productores.
La productividad también cumple un papel en esta estrategia de conservación. Cuando un productor mejora el manejo de sus pasturas y aprovecha mejor el suelo, puede aumentar la producción de las áreas que ya utiliza para la ganadería. Este enfoque puede reducir la necesidad de ampliar las áreas destinadas a la actividad ganadera y, por esa vía, disminuir la presión sobre los bosques.
El trabajo que Alquería desarrolla en el César hace parte de un enfoque más amplio para gestionar los riesgos ambientales de su cadena de abastecimiento. La compañía desarrolla intervenciones de acuerdo con las características de cada territorio y concentra esfuerzos en ecosistemas como el bosque seco tropical y los páramos andinos.
La estrategia combina así dos objetivos: mejorar la productividad de los productores y proteger los ecosistemas donde se desarrolla la actividad ganadera.
Para Alquería, una cadena láctea sostenible implica conocer el territorio, identificar los riesgos de deforestación, acompañar a los productores y generar condiciones para que puedan producir mejor sin aumentar la presión sobre los bosques.
En ese sentido, Vaca Madrina busca demostrar que una mayor productividad y la conservación del bosque pueden hacer parte de una misma estrategia para transformar la ganadería.