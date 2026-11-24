Puerto Progreso de Urabá, el megaproyecto portuario que se construirá en Turbo (Antioquia), captó intenciones de inversión por más de US$2.200 millones durante la Milagro Week, realizada en Nueva York, Estados Unidos.
La iniciativa había llegado a esta ronda de promoción internacional con un requerimiento inicial de capital de US$1.300 millones. Sin embargo, las reuniones con fondos globales, socios estratégicos y bancas de inversión permitieron superar esa cifra y posicionar al proyecto entre los de mayor interés dentro del portafolio de infraestructura presentado por Colombia.
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Puerto Progreso contempla el desarrollo de una moderna terminal marítima especializada en el transporte de contenedores, graneles y líquidos. Junto con Puerto Pisisí, que presentó necesidades de inversión por US$751,1 millones, lideró la oferta portuaria colombiana durante las jornadas de promoción.
Sin embargo, los US$2.200 millones no corresponden a recursos que ya hayan sido desembolsados o estén garantizados para la construcción del puerto. Se trata de intenciones e interés de inversión manifestados por fondos internacionales, socios estratégicos y bancas de inversión durante las reuniones en Nueva York. Esto significa que el proyecto todavía debe avanzar en las negociaciones y en la estructuración de acuerdos definitivos para concretar la entrada de ese capital.
Comunidades del Urabá también serán accionistas del proyecto
Uno de los elementos diferenciadores de Puerto Progreso es su modelo de desarrollo inclusivo, que contempla la participación de cuatro comunidades locales como accionistas de la concesión.
Andrés Bustos, gerente de Puerto Progreso, destacó el interés financiero que despertó la iniciativa y el componente social que incorpora su estructuración.
“Con Puerto Progreso y el desarrollo portuario de Turbo logramos atraer inversión e interés por más de US$2.200 millones, destacando que este capital promueve no solo el desarrollo de infraestructura de primer nivel, sino que permite que las comunidades del entorno progresen de la mano con el proyecto. Cuatro comunidades son accionistas de la concesión, logrando un mayor nivel de inclusión y prosperidad”, señaló.
El directivo también agradeció el acompañamiento del Gobierno Nacional, la Vicepresidencia de la República, ProColombia y el Ministerio de Transporte durante las jornadas de promoción internacional.
La Milagro Week cerró con cerca de 300 citas directas entre 97 iniciativas colombianas e inversionistas extranjeros. En conjunto, la agenda permitió alcanzar compromisos iniciales de financiación por US$25.900 millones, provenientes de la banca multilateral, incluidos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, así como del sector privado.
Para el sector de infraestructura y transporte, la promoción contó con el respaldo de aliados estratégicos como JP Morgan.
Con estos resultados, Puerto Progreso de Urabá, con el apoyo del fondo de inversión Altura Infrastructure Partners, avanza en la estructuración de los acuerdos definitivos para impulsar el proyecto, que busca fortalecer la competitividad del comercio exterior y convertir a Turbo en un nuevo centro logístico y portuario del Caribe colombiano.