La Organización Roa Florhuila anunció el nombramiento de Andrés Orozco Álvarez como su nuevo gerente general, cargo que asumirá a partir del 1 de diciembre de 2026, en reemplazo de Jaime Alberto Rojas Díaz.
Rojas Díaz culminará su gestión al frente de la organización el próximo 27 de noviembre. La compañía agradeció su compromiso y trabajo durante esta etapa, y le deseó éxitos en sus próximos retos.
Orozco Álvarez llega a Roa Florhuila desde Celema (Central Lechera de Manizales), donde se desempeñó como gerente general y lideró un proceso de transformación e innovación.
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El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías de consumo masivo, entre ellas Unilever y Quala.
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Objetivos de Orozco en la compañía
Tras su nombramiento, Orozco señaló que su compromiso será dar continuidad al trabajo realizado por la organización y avanzar en su crecimiento junto con clientes, proveedores, agricultores y colaboradores.
“Llego a una organización con una historia que hace parte de la mesa de los colombianos y con un equipo que la hace posible todos los días. Mi compromiso es dar continuidad a lo construido y seguir creciendo junto a nuestros clientes, proveedores, agricultores y colaboradores”, afirmó.