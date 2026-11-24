El Gobierno Nacional anunció la apertura de una convocatoria para que MiPymes y emprendimientos del país puedan acceder a herramientas digitales que les permitan impulsar sus ventas. La invitación hace parte de la iniciativa Ruta Milagro y cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, iNNpulsa y Mercado Libre.
En total, se pondrán a disposición 12.000 cupos, con los cuales se busca brindar acompañamiento y acercar a nuevos negocios al comercio electrónico.
Como parte de esta estrategia, los seleccionados recibirán un descuento del 100 % sobre la comisión por venta durante tres meses y podrán desarrollar su propia tienda digital dentro de Mercado Libre, con el propósito de aumentar su visibilidad y facilitar el acceso a nuevos clientes.
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Los beneficios también incluyen acceso a bonificaciones de Mercado Ads para impulsar sus servicios, así como la posibilidad de participar en promociones, catálogos y otras herramientas comerciales previstas en la convocatoria. Además, los participantes tendrán la oportunidad de acceder a prueba gratuita del servicio Envíos Full para apoyar la gestión logística de sus productos.
A eso se suma la posibilidad de participar en sesiones de capacitación comercial y de uso de la plataforma. Los cursos tendrán una duración de cuatro semanas y estarán dirigidos por expertos de Mercado Libre.
“Las mipymes son el verdadero motor de la economía colombiana y nuestro propósito es acompañarlas para que den el salto digital. Respaldados por los USD 600 millones que destinamos para Colombia en 2026 y nuestro rol en la Ruta Milagro, seguimos ampliando nuestra operación para brindarles herramientas comerciales y respaldo logístico en cada región”, afirmó Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela.
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Casos de éxito
Uno de los ejemplos más destacados de esta iniciativa es el de don Luis Felipe Yagüé, comerciante de 74 años del Caquetá, cuyo emprendimiento, La Despensa de Don Luis, llegó a Mercado Libre para acercar los productos de su región a compradores de todo el país.
El acompañamiento permitió consolidar el modelo de negocio de don Luis, avanzar en su formalización, crear su nueva marca e iniciar su registro, además de fortalecer una cadena productiva que beneficia a más de 36 familias campesinas.
Con su incorporación a la plataforma de comercio electrónico, los interesados podrán tener acceso a productos elaborados por campesinos y productores de la región, como cacao, café y distintas presentaciones de panela.
Para hacer parte de esta experiencia, puede consultar las condiciones y postularse a través de www.innpulsacolombia.com.