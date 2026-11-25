La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) buscará acelerar la solución de los pagos pendientes a contratistas e interventores y ampliar las oportunidades de negocio para las empresas del sector, mediante ruedas de relacionamiento y nuevas herramientas de información sobre los proyectos que se desarrollan en el país.
Así lo planteó Tatyana Orozco, presidenta de la CCI, durante su intervención en el 23° Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena, donde señaló que terminar las obras que ya comenzaron es una de las principales prioridades, pero advirtió que para lograrlo se necesitan empresas con capacidad financiera.
“Podemos tener profesionales extraordinarios, contratos importantísimos y empresas maravillosas, pero si esas empresas no tienen caja, tienen un problema enorme”, afirmó.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Orozco señaló que durante la semana de su intervención se había avanzado en un primer paquete de pagos por $222.000 millones y que existían conversaciones con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para buscar recursos adicionales.
También mencionó avances en las solicitudes de pago de facturas de interventorías: de un paquete de 200 solicitudes, 45 ya habían salido adelante, de acuerdo con las cifras que recibió el gremio.
La presidenta de la CCI indicó que el trabajo continuará alrededor de los pagos pendientes, las vigencias futuras y las condiciones de contratación, así como de la seguridad jurídica que requieren las compañías para desarrollar sus actividades.
CCI organizará ruedas de negocios para proyectos de infraestructura
Además de buscar soluciones a las dificultades financieras de las empresas, Orozco anunció que la Cámara impulsará ruedas de relacionamiento para acercar a los proveedores a los proyectos de infraestructura y facilitar su participación en las obras.
Como primera experiencia, mencionó una rueda de relacionamiento relacionada con la carrera Séptima y las zonas de urbanismo alrededor del Metro de Bogotá, en la que participaron 40 empresas de distintas regiones del país.
La iniciativa se extenderá a otros proyectos. Según la dirigente gremial, se están preparando nuevos espacios para conectar empresas con las necesidades de diferentes obras, entre ellas iniciativas en la región Caribe.
La intención, explicó, es que las compañías puedan conocer con anticipación qué proveedores necesitan los proyectos y cuáles son las oportunidades para participar en su ejecución.
“Necesitamos entender qué necesitan esos proyectos, pero también que ustedes hagan ese ejercicio”, señaló, al invitar a las empresas a participar en las ruedas de relacionamiento.
Orozco agregó que esta actividad hará parte de la agenda permanente de la CCI, con el propósito de que sus afiliados tengan información sobre cuándo comenzarán las obras y puedan prepararse para ofrecer sus servicios.
Destacado: Bogotá y Cundinamarca tendrán megaobras viales por $1,9 billones: estos corredores serán intervenidos
CCI prepara herramienta de información sobre proyectos
La presidenta del gremio también anunció que la Cámara trabaja en la creación de un ecosistema que conectará la infraestructura con herramientas de inteligencia de negocio, para facilitar el acceso a información sobre los proyectos.
La plataforma busca reunir iniciativas de diferentes entidades y regiones, no solamente del Gobierno Nacional. Entre los ejemplos mencionados por Orozco están proyectos de las gobernaciones de Antioquia y Valle del Cauca, así como de la Alcaldía de Barranquilla.
El objetivo es que las empresas puedan consultar las obras, conocer sus etapas y anticipar las oportunidades de participación como contratistas o proveedores.
Orozco también planteó que la CCI ampliará su campo de trabajo hacia otros sectores, aprovechando las capacidades de ingeniería, inversión y conocimiento de las empresas afiliadas.
Además de la infraestructura de transporte, mencionó oportunidades en energía para la industria, telecomunicaciones, centros de datos, agua potable, saneamiento básico, colegios, hospitales y ferrocarriles.
La dirigente gremial aclaró que esta ampliación no implica abandonar la experiencia acumulada en carreteras, aeropuertos y puertos, sino aprovecharla para desarrollar proyectos en otros mercados y abrir nuevas oportunidades para las empresas del sector.
En esa misma línea, señaló que la CCI comenzó a trabajar en una agenda de internacionalización para identificar oportunidades de negocio fuera de Colombia.