La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo mostró un deterioro generalizado en la percepción de los empresarios del país. El sondeo de octubre de 2026 reveló que tanto el indicador del sector comercial como el del sector industrial registraron retrocesos frente a septiembre.
En el resultado se destaca el desempeño de la industria que retornó a terreno negativo tras permanecer tres meses consecutivos por encima de 0 % (julio a septiembre).
El Índice de Confianza Industrial se situó en -2,8 % en el décimo mes del año, lo que representó una caída de 11,1 puntos porcentuales (pp) en comparación con septiembre, cuando había alcanzado el 8,3 %.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Con este resultado, el indicador rompió la racha positiva que mantenía desde julio (6,1 % en julio, 5,8 % en agosto y 8,3 % en septiembre). En términos anuales, también retrocedió 7,7 pp frente a octubre de 2025 (4,9 %).
Por su parte, el promedio móvil trimestral se ubicó en 3,8 %, evidenciando una disminución de 2,9 pp respecto a septiembre (6,7 %) y de 2,6 pp frente al mismo mes del año pasado (6,4 %).
De acuerdo con el centro de pensamiento, el retroceso mensual de la confianza industrial obedeció a una caída en las expectativas de producción para el próximo trimestre y una disminución en el volumen actual de pedidos. Mientras tanto, aumentó el nivel de existencias (inventarios).
Comercio también desmejoró en octubre
En línea con la industria, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 26 % en octubre, registrando una baja de 2,6 pp frente al 28,6 % reportado en septiembre. No obstante, en la comparación anual, el indicador mantuvo un saldo favorable con un incremento de 3,9 pp respecto a octubre de 2025 (22,1 %).
El promedio móvil de tres meses del ICCO se situó en 25,9 %, lo que significó una leve reducción de 0,5 pps frente a septiembre (26,4 %).
Fedesarrollo detalló que la menor confianza de los comerciantes durante octubre se explicó por una caída en las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre y una reducción en la percepción sobre la situación económica actual de la empresa o negocio. Aun así, hubo un incremento en el nivel de existencias.
—