La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) trabaja con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el desarrollo de un sistema de información que permitirá hacer seguimiento al estado de las obras en Colombia y facilitar la conexión entre empresas del sector para impulsar su ejecución.
La herramienta se llamará Traza y, de acuerdo con Tatyana Orozco, presidenta de la CCI, será más que un visor de proyectos, pues permitirá consultar el avance de las obras tanto del Gobierno Nacional como de las administraciones locales.
El sistema busca mostrar cuáles proyectos están detenidos y cuáles continúan en ejecución, así como el porcentaje de avance en el que se encuentran. De esta manera, tanto las entidades públicas como las empresas privadas podrán hacer seguimiento al desarrollo de las obras en el país.
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Orozco explicó que “también nos va a permitir aprovechar para realizar negocios entre los afiliados a la Cámara de Comercio, que puedan saber qué proveedores necesitan para que no se trabe una obra por falta de proveedores, sino que además se obtengan los mejores precios para la realización de las obras”.
La presidenta de la CCI señaló que el trabajo con la CAF apunta a garantizar el rigor de la información que se recopile, de manera que el sistema también sea útil para el Estado.
CCI avanza en agenda para impulsar proyectos ferroviarios
En materia de infraestructura ferroviaria, Orozco anunció que la Cámara instalará una comisión especializada para trabajar en el desarrollo de este tipo de proyectos.
La dirigente gremial también informó que sostendrán una reunión con la ministra de Transporte, organizada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), y con alcaldes y gobernadores de la zona, para revisar el proyecto del tren de cercanías entre tres ciudades.
La CCI también ha acompañado conversaciones sobre iniciativas ferroviarias en Boyacá y, según Orozco, continuará respaldando los proyectos que impulse el Gobierno Nacional en este frente.
Gremio estructurará tres vías para mejorar la conectividad de Chocó
Por otra parte, la presidenta de la CCI explicó que las empresas afiliadas, especialmente las ubicadas en el occidente del país, pusieron a disposición maquinaria amarilla desde el primer día del terremoto para apoyar la remoción de escombros y las labores de búsqueda de personas afectadas.
A esas acciones se suma la participación del gremio en la recuperación de Chocó, dentro del cual trabaja en la estructuración de tres vías que buscan mejorar la conectividad al interior del departamento.
Orozco señaló que esta labor responde a solicitudes del presidente de la República y de la ministra de Transporte, y que la Cámara también manifestó su disposición a apoyar la reconstrucción mediante la elaboración de diseños y la ejecución de obras a costos menores.
La dirigente indicó que el gremio está dispuesto a desarrollar esos trabajos a costo, como parte de su contribución a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.