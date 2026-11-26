El desarrollo de una región va más allá de su capacidad para producir: se centra en cómo conecta sus actividades económicas, moviliza sus mercancías, atrae inversiones y genera oportunidades para su población.
En ese contexto, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas) desempeña un papel estratégico como Banca de Desarrollo de los caldenses, impulsando y participando en la estructuración y gestión de proyectos estratégicos, productivos, financiables y de alto impacto.
Allí, una de las iniciativas que refleja esta apuesta es el Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente (CLAO), un programa regional que busca articular las capacidades del departamento para fortalecer su competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.
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Inficaldas y su rol como banca de desarrollo
La banca de desarrollo cumple una función que va más allá de la financiación tradicional. Su propósito es contribuir a que las oportunidades de crecimiento de un territorio puedan convertirse en proyectos estructurados, con visión estratégica, viabilidad y capacidad de generar impactos económicos y sociales.
Desde esta perspectiva, Inficaldas actúa como un aliado del desarrollo departamental, impulsando y participando en la estructuración y gestión de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura, la sostenibilidad, la actividad productiva y la competitividad de Caldas.
Su papel consiste en identificar oportunidades, promover la articulación institucional, acompañar procesos de estructuración y facilitar la conexión entre los diferentes actores que pueden contribuir a materializar proyectos estratégicos. Esto implica trabajar con entidades públicas, empresas, gremios, academia y potenciales inversionistas, reconociendo que las grandes transformaciones territoriales requieren capacidades complementarias y esfuerzos coordinados.
El Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente es una expresión de esa función. A través de su liderazgo y gestión, Inficaldas contribuye a organizar una agenda regional que busca conectar las ventajas geográficas de Caldas con las necesidades de sus sectores productivos y las oportunidades de los mercados nacionales e internacionales.
Así, la banca de desarrollo se convierte en un instrumento para impulsar iniciativas que requieren continuidad, conocimiento técnico, cooperación y una perspectiva que trascienda los períodos administrativos.
El CLAO: una estrategia para pensar el territorio más allá de la infraestructura
El Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente (CLAO) es una iniciativa regional de agenda territorial, nacional y multisectorial, liderada por Inficaldas, que busca orientar el desarrollo de Caldas hacia la habilitación de un conector logístico interoceánico e interfluvial.
Su principal característica es que propone comprender la logística como un componente del desarrollo económico y territorial, y no exclusivamente como un asunto de carreteras, vías férreas, aeropuertos o infraestructura de transporte. La estrategia parte de una pregunta fundamental: ¿cómo conectar mejor los territorios, sus actividades productivas, el conocimiento y las capacidades empresariales para generar oportunidades de crecimiento y bienestar?
Para responder a ese desafío, el CLAO cuenta con una Hoja de Ruta 2024-2035, un horizonte de planificación de 12 años que permite organizar prioridades, identificar oportunidades y promover la articulación de iniciativas que requieren diferentes niveles de estudios, estructuración y decisiones de inversión.
La estrategia integra tres dimensiones complementarias: la primera es el ordenamiento logístico y territorial, que busca relacionar la planificación del territorio con sus necesidades de conectividad y desarrollo. La segunda es la gestión del conocimiento agrícola, industrial y ambiental, fundamental para comprender las dinámicas productivas, aportar información y fortalecer las capacidades de análisis y toma de decisiones. La tercera corresponde a la especialización de infraestructuras logísticas estratégicas, orientada a identificar y desarrollar en los nodos logísticos, condiciones habilitantes para zonas francas, centros de acopio, plataformas logísticas, entre otros, que respondan a las necesidades de conexión con sus centros de producción y posterior distribución a los mercados nacionales e internacionales.
Esta visión también reconoce que el desarrollo regional necesita una gobernanza capaz de integrar a entidades públicas, sector privado, academia, autoridades territoriales y ambientales, gremios y esquemas asociativos. La participación de estos actores permite identificar necesidades, compartir conocimientos, construir agendas de trabajo y encontrar complementariedades para impulsar proyectos.
A ello se suma el Observatorio Logístico CLAO, una plataforma de inteligencia estratégica que permite consultar información, analizar las dinámicas logísticas y aportar elementos para la toma de decisiones. Su función es contribuir a una mejor comprensión del territorio, visibilizar sus oportunidades y ofrecer información de interés para empresas, inversionistas y potenciales aliados.
A su vez, el CLAO también busca traducir esta visión en oportunidades concretas. Entre sus líneas de trabajo se encuentran el fortalecimiento de proveedores locales y rurales en los nodos Km 41 y La Dorada, la cooperación con el Sistema Universitario de Manizales (SUMA) para acercar el conocimiento académico a los desafíos logísticos y agroindustriales, y la preparación de estudios para evaluar la viabilidad de una Zona Franca Caldas en el ámbito del Km 41.
Estas iniciativas tienen diferentes niveles de avance y requieren procesos particulares de estructuración, acuerdos y evaluación. Precisamente, uno de los propósitos de la estrategia es que cada oportunidad avance de acuerdo con su viabilidad y madurez, con información suficiente y participación de los actores correspondientes.
En el horizonte del CLAO, el Nodo Km 41 representa una oportunidad para explorar la articulación entre conectividad, servicios logísticos, producción y transformación agroindustrial. Su potencial debe comprenderse dentro de una visión regional más amplia, que también considera las capacidades de La Dorada, las conexiones con el río Magdalena y las alternativas de articulación con los corredores del Pacífico y el Caribe.
El objetivo es que estas oportunidades puedan contribuir progresivamente a fortalecer los encadenamientos productivos, ampliar las posibilidades comerciales, atraer inversiones y generar condiciones para una economía regional más integrada y competitiva.
De esta manera, el desarrollo logístico se conecta con propósitos que van más allá del transporte y sus infraestructuras: dinamizar la actividad empresarial, fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades para productores y proveedores, impulsar la agroindustria y contribuir al bienestar de la población caldense.
Conoce la estrategia CLAO
Pensar el desarrollo de Caldas hacia 2035 implica reconocer que las transformaciones territoriales requieren tiempo, continuidad institucional y la participación de múltiples actores. También significa entender que las oportunidades no se materializan únicamente con la identificación de proyectos, sino mediante procesos de planificación, conocimiento, cooperación y estructuración que permitan avanzar hacia iniciativas viables.
El Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente propone precisamente esa visión: conectar territorio, conectividad, conocimiento y sociedad alrededor de una agenda común de desarrollo regional.
Desde Inficaldas, como Banca de Desarrollo y gestor de esta iniciativa, el propósito es contribuir a que las capacidades de Caldas se articulen con nuevas oportunidades productivas, logísticas y de inversión, promoviendo una visión de largo plazo que fortalezca la competitividad y genere mejores condiciones de desarrollo para sus habitantes.
Conocer el CLAO es acercarse a una estrategia que busca pensar el futuro del departamento de manera integral, entender sus oportunidades y reconocer cómo la articulación entre instituciones, empresas, academia y sociedad puede contribuir a transformar el potencial del territorio en proyectos, capacidades y bienestar.