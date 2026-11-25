La más reciente edición del Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI, del cual Valora Analitik es medio aliado, reunió a líderes del sector público y privado para debatir la modernización y conectividad del territorio nacional.
Durante el evento, los alcaldes de Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá presentaron sus avances en movilidad, espacio público y grandes proyectos urbanos.
Asimismo, el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aeronaútica civil expusieron su hoja de ruta para integrar las redes de transporte terrestre, fluvial y aéreo.
Los anuncios de las principales ciudades
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Del lado de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el distrito implementará nuevas reglas para acelerar la ejecución de sus proyectos estratégicos, incluyendo un convenio marco entre el IDU y la Empresa de Acueducto, un decreto distrital para agilizar permisos ambientales y una reducción de los tiempos de aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) de 81 a 26 días (60 % de reducción).
Entre las iniciativas clave, Galán destacó el avance de la primera línea del Metro (que alcanzó el 84,68 % de avance a octubre de 2026), el desarrollo de nuevos corredores férreos y la confirmación de la adjudicación en 2027 de la PTAR Canoas, la cual tratará el 70 % de las aguas residuales de la capital y el 100 % de Soacha.
Pasando a Cartagena, la capital del departamento de Bolívar proyecta inversiones en iniciativas para la ciudad por cerca de $6 billones entre 2024 y 2027, cifra superior a la suma invertida en los últimos 30 años. Entre las principales apuestas se incluyen más de $2 billones a movilidad (incluyendo tres intercambiadores viales y más de 330 km de vías intervenidas) y más de $800.000 millones a infraestructura educativa.
Barranquilla, por su parte, ha concentrado inversiones en 100 colegios, 50 hospitales, 300 parques y espacio público representativo como el Gran Malecón. Además de la intervención del tajamar occidental en la desembocadura del río Magdalena, con una inversión de $400.000 millones para impulsar el turismo y conectar la ciudad con el mar y el río.
En el caso de Medellín, la capital de Antioquia ha ejecutado 11 megacolegios, el espacio público Primavera Norte, una nueva infraestructura penitenciaria y un complejo tecnológico para la seguridad con una inversión de $300.000 millones.
Así mismo, mediante EPM, la ciudad proyecta aumentar su participación en la generación eléctrica nacional del 32 % al 42 %, impulsada por iniciativas como el proyecto Espíritu Santo (600 MW).
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Hoja de ruta del Gobierno
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó el plan de acción a través del cual se busca revitalizar el sector e integrar la conectividad del país. La hoja de ruta se articula en torno a cinco compromisos.
El primer eje se centra en la recuperación de la confianza inversionista. Para ello se busca revertir la caída de la participación de las obras civiles en el PIB, garantizando seguridad jurídica para movilizar capital privado.
En este frente se destacan anuncios como la inversión por US$1.500 millones para cinco aeropuertos, el avance del cierre financiero por US$650 millones para el tren La Dorada-Chiriguaná, y la expedición del Decreto 1529 de 2026 en el sector portuario para movilizar más de $5 billones.
El segundo punto consiste en destrabar y acelerar la entrega de obras contratadas con la implementación de comités semanales de seguimiento y la gestión anticipada de trámites ambientales, prediales y consultas previas para evitar retrasos.
Entre las obras en aceleración figuran la doble calzada Buga-Buenaventura, el Túnel del Toyo, la doble calzada Barranquilla-Santa Marta, la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, el Canal del Dique y terminales aeroportuarias.
Otro compromiso adoptado por el Gobierno consiste en la consolidación de corredores viales continuos. Como parte de esa estrategia, se priorizarán siete vías estratégicas en el marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) para unir los centros de producción con las regiones, puertos y fronteras.
El cuarto punto se concentra en la red de transporte intermodal y la conectividad rural. Aquí se articulan carreteras, trenes, ríos, puertos y aeropuertos, además de garantizar vías terciarias transitables todo el año mediante placa huella y estabilización de suelos, sumado a la intervención de 400 muelles fluviales.
Finalmente, la hoja de ruta contempla cinco mecanismos de financiación: Presupuesto General de la Nación, Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) e iniciativas privadas, aportes estatales para cierres financieros y bonos de infraestructura.
En contraste, la ejecución de las iniciativas se evaluará según la inversión privada ejecutada, la infraestructura puesta en servicio, la conectividad rural, la reducción de costos logísticos y el aumento del transporte de carga por tren y río.