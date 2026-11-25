En el marco del Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI, del cual Valora Analitik es medio aliado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció la creación de un esquema de “mini concesiones” para garantizar el mantenimiento de las vías que han vuelto a manos del Estado tras la finalización de sus contratos de concesión. El modelo contemplaría contratos con una duración de entre tres y cinco años.
Con esta medida, el Gobierno busca atender el mal estado que presentan algunos de estos corredores viales sin la necesidad de estructurar nuevos proyectos de largo plazo. De la misma manera, la propuesta busca evitar que la red vial siga perdiendo capacidad y contar con los recursos para realizar las obras de acondicionamiento.
“Una vía que no se le da el mantenimiento puede retroceder en materia de inversión y ya no toca invertirle $5, sino que toca invertirle $50. Entonces, sí es muy importante que las vías que ya se construyeron se sigan manteniendo y se mantenga la calidad”, resaltó la titular de la cartera de Transporte.
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La ministra Noguera explicó que una de las salidas que se está contemplando para el financiamiento es la de aprovechar la normativa vigente sobre la distribución de los recursos recaudados en los peajes. Esta establece que el 50 % de los ingresos debe destinarse al corredor vial donde se cobra, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre otras vías de la red nacional.
La idea, según señaló, es que el dinero que se recaude en la caseta se reinvierta directamente sobre esa vía.
Inversión en la Aerocivil
Durante su participación, la funcionaria también al rezago tecnológico que experimenta actualmente la Aeronáutica Civil, poniendo como ejemplo la falla acontecida a principios de noviembre en el software de gestión de tránsito aéreo en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
De acuerdo con la ministra, se contempla una inversión cercana a los US$300 millones para realizar no solo un mantenimiento preventivo, sino también una renovación en tecnología.
“Ya iniciamos con todo el proceso para adquirir radares, nuevas tecnologías e intervenciones en las torres de control para poder garantizar lo que es la seguridad aérea, que hoy es la prioridad de la entidad”, añadió.
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