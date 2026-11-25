Con 65 votos por el sí y ocho por el no, la Cámara de Representantes dio el visto bueno al proyecto de ley que busca modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.
El Proyecto de Ley 401 de 2026 Cámara y 280 de 2026 Senado establece una adición de $3,8 billones en el PGN para atender, entre otras cosas, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y sumar recursos al programa de Colombia Mayor.
Para ser más exactos, de los recursos adicionados, $2,7 billones irán al Fondo Milagro con destinación a la atención de los damnificados por el sismo, mientras que $1,1 billones se dirigirán a cubrir los pagos de fin de año para cerca de 2,8 millones de adultos mayores beneficiarios.
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La iniciativa legislativa también contempla traslados presupuestales por $1,47 billones, destinados principalmente a obligaciones del sector eléctrico y a las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública.
Puntualmente, de este monto, $1,2 billones se dirigirán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las deudas de Air-e con el mercado eléctrico y garantizar el suministro de energía a la costa Caribe; mientras que $238.762 millones se reorientarán dentro del sector Defensa para atender asignaciones de retiro, mesadas y servicios médicos de los veteranos.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó que la integración de este dinero al Presupuesto General se hace para cubrir los “huecos presupuestales” heredados de la administración anterior.
Cabe recordar que en la jornada anterior, la plenaria del Senado también dio luz verde a este proyecto de ley, por lo que, con el aval de ambas corporaciones, la iniciativa pasará a sanción para su implementación.
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