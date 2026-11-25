El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que el próximo año adjudicará cerca de $25 billones relacionados con los contratos para el recaudo de los sistemas de transporte en la capital, como son el Metro y Transmilenio.
En su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura el alcalde dijo que “estamos hablando de tres sistemas que serán proyectos por encima de $25 billones que tendrán que ser adjudicados el año entrante y que deben permitir que el sistema interoperable lo siga siendo, pero trayendo los nuevos elementos, como metro, cables y nuevas líneas”.
Según indicó, “nosotros tenemos que lograr adjudicar el año entrante un tema muy importante y es el sistema de recaudo de Transmilenio nuevo”.
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Esto, pues el sistema actual tiene un contrato a septiembre de 2028, la tarea nuestra es que tenga definido un nuevo sistema de recaudo.
Además, se tendrá que adjudicar el recaudo de la Línea 1 del Metro y adjudicar el sistema interoperable de recaudo, “que es la sombrilla de esos sistemas”.
Otros proyectos en los que avanza Bogotá
Además de los nuevos contratos de recaudo, Galán anunció medidas para acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura de la capital. Entre ellas se encuentra un convenio marco entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que permitirá la participación directa de esta última en los diseños, la revisión de redes y el desarrollo de las obras.
También se acordó con la Secretaría Distrital de Movilidad reducir hasta en 70 % los tiempos de gestión de los planes de manejo de tránsito (PMT). A esto se sumará un decreto distrital para agilizar los permisos y trámites ambientales.
El alcalde señaló que estas medidas buscan establecer reglas que permitan mantener el ritmo de ejecución de las obras, independientemente de los cambios de administración. Según el balance presentado, los tiempos promedio de aprobación de los PMT ya pasaron de 81 a 26 días, mientras que la articulación con entidades como el Acueducto y la Secretaría de Ambiente se redujo 61 %.
En materia de inversión, Galán indicó que durante su administración Bogotá ha destinado $14,3 billones de recursos distritales a infraestructura y obra pública, incluyendo proyectos del Metro, TransMilenio, el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y las alcaldías locales.
El mandatario también presentó los avances de la Primera Línea del Metro, que al 31 de octubre de 2026 registraba una ejecución del 84,68 %, frente al 28,98 % con el que fue recibida por la actual administración.
En cuanto a la infraestructura del proyecto, explicó que se pasó de 8.800 a 20.406 metros de viaducto construidos. La meta es completar el viaducto y la red férrea a finales de febrero de 2027. El cronograma contempla iniciar la marcha blanca en septiembre de ese año y comenzar la operación comercial en marzo de 2028.
La integración con TransMilenio contempla nueve estaciones de conexión entre los dos sistemas. Entre las que ya entraron en funcionamiento, Galán mencionó las ubicadas en la calle 26 con Caracas y en la calle 72.
El alcalde también destacó la recuperación de la capacidad vial de la autopista Norte, la entrega de la avenida Laureano Gómez, conocida como avenida Novena, y otras obras viales terminadas durante 2024 y 2025, como las troncales Caracas Sur y las avenidas La Sirena, Guayacanes y Mutis.
En cuanto a nuevos proyectos, anunció una obra de 15,5 kilómetros que conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, y que permitirá avanzar en la construcción de la red férrea de Bogotá. La administración espera alcanzar un nuevo hito en su ejecución antes de finalizar el primer semestre de 2027.
Finalmente, Galán confirmó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas será adjudicada durante el primer semestre de 2027. Esta infraestructura permitirá tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá que actualmente no reciben tratamiento y el 100 % de las correspondientes a Soacha.
El proyecto es considerado clave para la recuperación del río Bogotá, debido a su impacto en el tratamiento de las aguas residuales que llegan a este afluente.
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